Η διακριτική φωτογραφία των Ουίλιαμ και Κέιτ για τον Άγιο Βαλεντίνο στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας τίμησαν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δημοσιεύοντας ένα πορτρέτο τους λόγω της ημέρας αλλά με αρκετή διακριτικότητα.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ ανάρτησαν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X το Σάββατο το ασπρόμαυρο, στο οποίο κάθονται δίπλα-δίπλα σε ένα λιβάδι συνοδεύοντάς το με το απλό μήνυμα: «Χαρούμενη Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου».

Αυτό που κάνει εντύπωση στη φετινή φωτογραφία είναι ότι η εικόνα είναι λιτή και δεν εκδηλώνει ιδιαίτερη θερμότητα. Αυτό που επισημαίνουν οι βασιλικοί αναλυτές είναι ότι φέτος, λόγω των σκανδάλων που έχουν προκύψει στα Ανάκτορα, το πριγκιπικό ζευγάρι θέλησε να κρατήσει μια διακριτική στάση. Οι νέες καταγγελίες σχετικά με τις σχέσεις του Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν έχουν προκαλέσει σάλο στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι, πέρσι είχαν μοιραστεί μια εικόνα στην οποία ο Ουίλιαμ φιλούσε τρυφερά την Κέιτ στο μάγουλο, η φετινή υπαίθρια εικόνα αποπνέει μια πιο γαλήνια και διακριτική ατμόσφαιρα.

Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας είχαν δημοσιεύσει φωτογραφία για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η έγχρωμη φωτογραφία του ζευγαριού να κρατιέται χέρι-χέρι, καθισμένο πάνω σε μια κουβέρτα σε δασική τοποθεσία, προερχόταν από στιγμιότυπο βίντεο με το οποίο η Κέιτ ανακοίνωσε ότι είχε ολοκληρώσει τη θεραπεία της για τον καρκίνο.

Η δημόσια αυτή έκφραση αγάπης ακολούθησε την επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί αλλά και τον κύκλο χημειοθεραπειών που ακολούθησαν για τη θεραπεία ενός τύπου καρκίνου.

Λίγους μήνες αργότερα, η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου ανακοίνωσε ότι περάτωσε τις θεραπείες κάτι που της επέτρεψε να επιστρέψει στα βασιλικά της καθήκοντα.