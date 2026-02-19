Guardian: Ο Άντριου είναι ο πρώτος της βασιλικής οικογένειας που συλλαμβάνεται -«Χτύπημα στο Στέμμα»

Μεγάλο σοκ στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει προκαλέσει η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου μετά τις εκτεταμένες έρευνες σε βάρος του για την υπόθεση Έπσταϊν.

Όπως τονίζουν δημοσιογραφικά δίκτυα της Βρετανίας, ο Άντριου είναι το πρώτο ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας στη σύγχρονη ιστορία της χώρας που συλλαμβάνεται για αδικήματα που έχουν σχέση με το κράτος.

Η αστυνομική επιδρομή στο Σάντριγχαμ, όπου διαμένει πλέον ο έκπτωτος γαλαζοαίματος, πραγματοποιήθηκε όταν διαπιστώθηκε η γνησιότητα των εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν.

«Θέτει υπό αμφισβήτηση το νόημα της Βασιλικής Οικογένειας εάν, ενδεχομένως, διαπιστωθεί ότι ένας από αυτούς χρησιμοποιούσε αυτή τη θέση για προσωπικό όφελος» τονίζει το Sky News. «Αυτό είναι ένα χτύπημα στο Στέμμα» συμπληρώνει το βρετανικό δίκτυο

Ο Άντριου αρνείται οποιεσδήποτε κατηγορίες για αδικοπραγία σε σχέση με τον Έπσταϊν από την αρχή της υπόθεσης.

Τα μηνύματα που «έκαψαν» τον Άντριου

Σε αυτά, ο Άντριου φέρεται να έχει αποστείλει στον διαβόητο παιδεραστή αναφορές σχετικά με επίσημες επισκέψεις στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη τα οποία αποτελούσαν κρατικά και απόρρητα έγγραφα.

Ένα από τα μηνύματα, με ημερομηνία Νοέμβριος 2010, φαίνεται ότι προωθήθηκε από τον Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ μόλις πέντε λεπτά αφότου είχε αποσταλεί από τον τότε ειδικό σύμβουλό του, Αμίρ Πατέλ.

Σε άλλο μήνυμα, την παραμονή Χριστουγέννων του 2010, φέρεται να απέστειλε στον Τζέφρι Έπσταϊν εμπιστευτική ενημέρωση σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες που αφορούσαν την ανοικοδόμηση της επαρχίας Χελμάντ στο Αφγανιστάν.

Κινδυνεύει με ισόβια

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Στέμματος (CPS), η ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα τιμωρείται με μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Το αδίκημα περιγράφεται ως «αδίκημα του κοινού δικαίου που μπορεί να εκδικαστεί μόνο κατόπιν απαγγελίας κατηγορητηρίου» και «αφορά σοβαρή εκούσια κατάχρηση ή παραμέληση της εξουσίας ή των ευθυνών του δημόσιου αξιώματος».