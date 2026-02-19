Σοκ στη Βρετανία: Συνελήφθη ο Άντριου Μαουντμπάντεν για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Έπσταϊν

Χειροπέδες στον Άντριου Μαουντμπάντεν, τον μικρότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου πέρασε το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου η βρετανική αστυνομία για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν.

Περιπολικά χωρίς διακριτικά εθεάθησαν το πρωί στο βασιλικό κτήμα Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ, όπου μετακόμισε πρόσφατα ο Άντριου μετά την έξωση από τα Ανάκτορα.

Πρόκειται για μια πρωτοφανή κίνηση καθώς ουδέποτε στο παρελθόν μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν έχει συλληφθεί.

Images appear to show police arriving at Andrew Mountbatten-Windsor's Wood Farm on the Sandringham estate this morning.



Thames Valley Police confirmed earlier that officers were conducting searches at the house and a property in Berkshirehttps://t.co/PAiZ4D1jU3 pic.twitter.com/5MEB59M8v4 — Sky News (@SkyNews) February 19, 2026

Οι αστυνομικές Αρχές αξιολόγησαν τους ισχυρισμούς εναντίον του πρώην Δούκα της Υόρκης ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια που αποκαλύφθηκαν στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν.

Έως και σήμερα, ο Άντριου αρνείται σθεναρά όλες τις κατηγορίες εναντίον του και οποιουσδήποτε ισχυρισμούς για αδικοπραγία σε σχέση με τον διαβόητο παιδεραστή.

BREAKING: Andrew Mountbatten-Windsor has been arrested on suspicion of misconduct in public office, according to Thames Valley Police.



Read more: https://t.co/8W5qVkwuCB



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/XoziM5IgL9 — Sky News (@SkyNews) February 19, 2026

Ολόκληρη η ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας

«Στο πλαίσιο της έρευνας, συλλάβαμε σήμερα έναν άνδρα περίπου εξήντα ετών από το Νόρφολκ ως ύποπτο για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα και διεξάγουμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και το Νόρφολκ. Ο άνδρας παραμένει υπό αστυνομική κράτηση αυτή τη στιγμή.

Δεν θα κατονομάσουμε τον συλληφθέντα, σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες. Λάβετε επίσης υπόψη ότι η υπόθεση αυτή είναι πλέον ενεργή, επομένως θα πρέπει να δίνεται προσοχή σε οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφευχθεί η περιφρόνηση του δικαστηρίου».

Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας Όλιβερ Ράιτ πρόσθεσε: «Μετά από μια ενδελεχή αξιολόγηση, έχουμε ξεκινήσει έρευνα σχετικά με αυτόν τον ισχυρισμό για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας καθώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση αυτού του φερόμενου αδικήματος. Κατανοούμε το σημαντικό δημόσιο συμφέρον σε αυτήν την υπόθεση και θα παρέχουμε ενημερώσεις την κατάλληλη στιγμή».

Έρευνες με τις «ευλογίες» των Ανακτόρων

Υπενθυμίζεται ότι η βρετανική αστυνομία ξεκίνησε την ενδελεχή της έρευνα κατά του τέως πρίγκιπα μετά το «πράσινο φως» που άναψαν τα Ανάκτορα.

Τονίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει κρατήσει σαφείς αποστάσεις από τον αδελφό του ο οποίος φέρεται να κοινοποίησε εμπιστευτικά έγγραφα στον καταδικασμένο επιχειρηματία την περίοδο που υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε κατηγορία αδικοπραγίας στη συγκεκριμένη υπόθεση.