Η δίνη Έπσταϊν πλήττει την Βρετανία: Άντριου, Μάντελσον και παραιτήσεις ταράζουν την πολιτική σκηνή

Το σκάνδαλο γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζει να συγκλονίζει τη Βρετανία, με την εμπλοκή κορυφαίων πολιτικών και βασιλικών προσώπων να πυροδοτεί νέες κρίσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο πρώην πρέσβης και βετεράνος πολιτικός Πίτερ Μάντελσον και ο πρίγκιπας Άντριου, με αποκαλύψεις που αναδεικνύουν τις διασυνδέσεις υψηλού επιπέδου με τον αμφιλεγόμενο χρηματιστή.

Στην δίνη του κυκλώνα βρίσκεται ο πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης (19/2) συνελήφθη σε σχέση με την υπόθεση Έπσταϊν. Η σύλληψή του έρχεται να εντείνει τη διεθνή πίεση για λογοδοσία των προσώπων που είχαν στενές σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, ανεξάρτητα από την κοινωνική ή πολιτική τους θέση. Η αλληλουχία αποκαλύψεων και νομικών ενεργειών υπογραμμίζει ότι το σκάνδαλο δεν περιορίζεται σε ατομικές παρατυπίες, αλλά αγγίζει θεσμικά και ηθικά ζητήματα κορυφαίων κύκλων της βρετανικής κοινωνίας.

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ είναι ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά Κάρολου της Βρετανίας, που δήλωσε ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του». Ο Κάρολος αφαίρεσε από τον αδελφό του τον τίτλο του πρίγκιπα λόγω του σκανδάλου.

Η πίεση ενισχύθηκε από τις παραιτήσεις τριών ανώτερων μελών της ομάδας του Στάρμερ: του στενότερου βοηθού του Μόργκαν ΜακΣούινι, του επικεφαλής επικοινωνίας Τιμ Άλαν και του ανώτερου κυβερνητικού αξιωματούχου Κρις Γουόρμαλντ, λόγω του ρόλου τους στον διορισμό Μάντελσον.

Ο Άνντριου Μάουντμπάουντεν Ουίνδσορ, αδελφός του βασιλιά Καρόλου / Reuters

Ικανοποιημένοι οι Λονδρέζοι με τη σύλληψη Άντριου

«Του αξίζει!». Στους δρόμους του Λονδίνου, Βρετανοί δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, βλέποντας σε αυτή «ένα ισχυρό μήνυμα» ότι ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου και η βασιλική οικογένεια δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη σήμερα ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος, σχετικά με τις κατηγορίες της προώθησης διαβαθμισμένων κυβερνητικών εγγράφων στον Τζέφρι Έπσταϊν το διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις. Ο Άντριου καταγγέλθηκε στην αστυνομία από την οργάνωση κατά της μοναρχίας Republic μετά τη δημοσιοποίηση περισσοτέρων από τριών εκατομμυρίων σελίδων από μια σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος καταδικάστηκε το 2008 για εξώθηση ανηλίκου στην πορνεία και το 2019 βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του.

«Του αξίζει»

«Είμαι χαρούμενη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο χαμογελώντας η Έμμα Κάρτερ, δικηγόρος στο επάγγελμα. «Ειλικρινά, θα έπρεπε να τον είχαν συλλάβει εδώ και πολύ καιρό», συνέχισε η 55χρονη, μιλώντας από το Σίτι του Λονδίνου.

Η σύλληψή του στέλνει «ένα ισχυρό μήνυμα. Του αξίζει!», πρόσθεσε.

Για την ίδια, ο πρώην πρίγκιπας «κρυβόταν για χρόνια πίσω από τα προνόμιά του και τη δημοτικότητα της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄», η οποία πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η Μάγκι Γέο, μια 59χρονη συνταξιούχος, υποδέχτηκε επίσης την είδηση ​με ένα πλατύ χαμόγελο. «Νόμιζα ότι κανείς δεν αγγίζει (σ.σ. τη βασιλική οικογένεια)», είπε. «Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι δεν είναι υπεράνω του νόμου. Τουλάχιστον η βρετανική δικαιοσύνη λειτουργεί».

Η Τζένιφερ Τίσο, μια 39χρονη αναλύτρια δεδομένων, εξέφρασε τη χαρά της που μετά τις συλλήψεις «ροκ σταρ και σούπερ σταρ, τώρα αυτές φτάνουν σε υψηλότερα κλιμάκια, όπως η βασιλική οικογένεια».

Πολλοί Βρετανοί φάνηκαν να στοιχηματίζουν στην ατιμωρησία της βασιλικής οικογένειας: μια δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα έδειξε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των Βρετανών (62%) θεωρούσαν «απίθανο» να απαγγελθούν κατηγορίες κατά του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του.

Η ικανοποίηση που ήταν πρόδηλη στους δρόμους του Λονδίνου σήμερα μετά την ανακοίνωση της σύλληψης του Άντριου καταδεικνύει επίσης την υψηλή αντιδημοτικότητα γύρω από τον αδελφό του βασιλιά, για το σκάνδαλο των σχέσεών του με τον Έπσταϊν.

Χαρά για τη σύλληψη

Ο Κέβιν, συνταξιούχος από το Σόλσμπερι, ο οποίος επίσης δεν έκρυψε τη χαρά του μετά τη σύλληψη, τόνισε ότι «δεν συμπαθεί καθόλου τον Άντριου», τον οποίο θεωρεί «αλαζόνα» και «καθόλου έξυπνο».

«Δεν έχω τίποτα εναντίον της βασιλικής οικογένειας. Αλλά πραγματικά δεν αποτελεί καλό παράδειγμα», είπε ο άνδρας, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του.

Για αυτόν, ο Άντριου, ο οποίος ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το Διεθνές Εμπόριο από το 2001 έως το 2011, «πρέπει να ερωτηθεί για αυτό· είναι σημαντικό», πιστεύει ο Κέβιν. Καθώς η θέση αυτή «περιλαμβάνει συμβόλαια, χρήματα και διπλωματικές σχέσεις με άλλες χώρες», είπε.

Το γεγονός παραμένει ότι ο Άντριου συνελήφθη σήμερα για τις καταγγελίες για προώθηση διαβαθμισμένων κυβερνητικών εγγράφων. Και όχι για άλλες υποψίες που τον βαραίνουν εδώ και χρόνια, οι οποίες «αξιολογούνται» επί του παρόντος από τη βρετανική αστυνομία, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να είχε σεξουαλικές σχέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο με νεαρές κοπέλες που του έστελνε ο Έπσταϊν.

Η Έμμα Κάρτερ είπε ότι σκέφτεται «αυτά τα θύματα», εκτιμώντας ωστόσο ότι η σύλληψη ήταν «καλό γι' αυτά». Η Λονδρέζα αυτή είπε επίσης ότι «λυπάται για τον βασιλιά Κάρολο Γ', ο οποίος πάσχει από καρκίνο και πιθανότατα δεν γνώριζε πλήρως το παρελθόν του αδελφού του».

Παρά τις παραιτήσεις και τη σύλληψη, η πίεση στον Στάρμερ και στην κυβέρνηση παραμένει έντονη, με τα μάτια της κοινής γνώμης στραμμένα σε κάθε κίνηση που αφορά τη διαφάνεια, την πολιτική ευθύνη και τη σχέση της Βρετανίας με το σκάνδαλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Πίτερ Μάντελσον (φωτο: REUTERS/Chris Ratcliffe)

Πρωτοκλασάτοι Βρετανοί και βασιλικοί εμφανίζονται στα αρχεία

Η αναφορά κάποιου στα αρχεία Έπσταϊν δεν υποδηλώνει καμία παράνομη πράξη, γνώση εγκλημάτων ή προσωπική σχέση μαζί του. Ωστόσο, τα έγγραφα δείχνουν σε ποιους κύκλους ο καταδικασμένος οικονομικός εγκληματίας προσπάθησε να εισχωρήσει και πόσο μεγάλη πίστευε ότι ήταν η επιρροή του.

Συγκεκριμένα:

Ο Πίτερ Μάντελσον βρίσκεται υπό διερεύνηση για πιθανή κακή συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα, μετά από emails του 2009 που φαίνεται να μοιράζεται οικονομικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στα εγκλήματα του Epstein και υποστηρίζει ότι έμαθε την αλήθεια μόνο μετά τον θάνατό του.

Ο Γκόρντον Μπράουν αναφέρεται δεκάδες φορές, κυρίως μέσω των μηνυμάτων Μάντελσον, και εξέφρασε τη λύπη του για τον διορισμό Mandelson ως Υπουργού Επιχειρήσεων το 2008.

Η Sarah Ferguson εμφανίζεται σε σειρά email, όπου εκφράζει προσωπικά της συναισθήματα και φέρεται να αναφέρεται σε πιθανή συνεργασία με τον Epstein.

Ο David Cameron αναφέρεται 19 φορές στα έγγραφα.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ εμφανίζεται σε φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν την πρόσβασή του του Έπσταϊν και της Ghislaine Maxwell στην υψηλή βρετανική κοινωνία, με μία εικόνα να τον δείχνει να ξαπλώνει στα πόδια πέντε γυναικών στο Sandringham, την βασιλική κατοικία στη Νορφολκ.