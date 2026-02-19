Αφέθηκε ελεύθερος ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου - Οι πρώτες φωτογραφίες

Ελεύθερος αφέθηκε ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αδελφός του βασιλιά της Βρετανίας, μετά τη σύλληψή του με την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, στον απόηχο αποκαλύψεων που περιλαμβάνονται στα αρχεία Έπσταϊν.

Η αστυνομία, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι ο πρώην πρίγκιπας αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν έρευνας, μετά τη σύλληψή του ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.



Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:



«Η Thames Valley Police είναι σε θέση να παράσχει ενημέρωση σχετικά με την έρευνα για το αδίκημα της ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα. Την Πέμπτη συλλάβαμε έναν άνδρα περίπου εξήντα ετών από το Νόρφολκ ως ύποπτο για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Ο συλληφθείς έχει πλέον αφεθεί ελεύθερος, υπό έρευνα. Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι οι αναζητήσεις μας στο Νόρφολκ έχουν πλέον ολοκληρωθεί».

REUTERS/Phil Noble

Βρετανικά μέσα καθώς και το Reuters μετέδωσαν λίγο πριν από τις 21.30 (ώρα Ελλάδας) μια φωτογραφία του Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ, στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, εμφανώς ταραγμένο, να αποχωρεί από το αστυνομικό τμήμα αφού έδωσε κατάθεση.

Ο ίδιος ο Άντριου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν, όπως αναφέρει το news.sky.

REUTERS/Phil Noble

Το χρονικό της σύλληψης

Η σύλληψη του 'Αντριου που σήμερα γιορτάζει τα 66α γενέθλια του έγινε νωρίς σήμερα το πρωί. Στις 8 τοπική ώρα περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικούς με πολιτική περιβολή εθεάθησαν στη Φάρμα Γούντ του κτήματος Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας, ζητώντας από τον αδερφό του βασιλιά να τους ακολουθήσει στο τμήμα. Ο 'Αντριου είχε μετακομίσει στο Σάντριγχαμ στις αρχές του μήνα μετά τον «ταπεινωτικό εξοστρακισμό» του, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, από το κάστρο του Ουίνδσορ εξαιτίας της συνεχιζόμενης πίεσης που δεχόταν η βασιλική οικογένεια για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις της σχέσης του 'Αντριου με τον Έπσταϊν.

Με ανακοίνωση της η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι στο πλαίσιο της έρευνας, συνέλαβε έναν άνδρα γύρω στα 60 στο Νόρφολκ με την υποψία παράβασης καθήκοντος, πραγματοποιώντας παράλληλες έρευνες και σε άλλες διευθύνσεις. Διευκρινίζει πως «δεν θα ανακοινώσει το όνομα του συλληφθέντος, καθώς αυτό ορίζει η βρετανική νομοθεσία για την σύλληψη υπόπτων σε πρώιμο στάδιο ενώ ζητάει από τα μέσα ενημέρωσης να λάβουν υπόψη ότι « η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη», και συνεπώς, όπως τονίζει, θα «πρέπει να είστε προσεκτικοί με οποιαδήποτε δημοσίευση» .

Νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξη του στο BBC ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου», ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν αργά το απόγευμα κατέθεσε μια πεντασέλιδη επιστολή στις βρετανικές αρχές με νέα στοιχεία και πρόσθετες πληροφορίες από τα αρχεία του Έπσταϊν, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε.