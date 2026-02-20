Η σύλληψη του Άντριου φέρνει κρίση στα Ανάκτορα - Δεν είχε ενημερωθεί για την έφοδο το Μπάκιγχαμ

Νέο κύμα πίεσης για τη βρετανική μοναρχία προκαλεί η υπόθεση του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, καθώς ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ παραμένει υπό έρευνα για υπόθεση «κακοδιοίκησης σε δημόσιο αξίωμα» που συνδέεται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Άντριου ανακρίθηκε επί ώρες από την αστυνομία του Thames Valley και αποχώρησε το βράδυ της Πέμπτης από αστυνομικό τμήμα στο Aylsham, με τις Αρχές να διευκρινίζουν αργότερα ότι «αφέθηκε ελεύθερος υπό διερεύνηση». Το ειδησεογραφικό πρακτορείο επισημαίνει επίσης ότι η σύλληψη δεν συνιστά ένδειξη ενοχής, αλλά σημαίνει ότι οι Αρχές θεωρούν πως υπάρχουν εύλογες υποψίες για τέλεση αδικήματος που ερευνάται.

Η έρευνα αφορά καταγγελίες ότι, όταν είχε ρόλο εμπορικού απεσταλμένου της βρετανικής κυβέρνησης, φέρεται να διαβίβασε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον Έπσταϊν. Η αστυνομία είχε ήδη ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι εξετάζει την υπόθεση, κάνοντας λόγο για «ιδιαίτερες νομικές πολυπλοκότητες» λόγω της φύσης του αδικήματος.

Φωτογραφία του Άντριου λίγο εμτά την απελευθέρωσή του / Φωτ.: Reuters

Δεν είχε ενημερωθεί το Παλάτι για την έφοδο της αστυνομίας

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η αντίδραση του Παλατιού. Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε τη σύλληψη «με βαθιά ανησυχία» και ξεκαθάρισε πως «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του», ενώ, σύμφωνα με το Reuters, το Μπάκιγχαμ δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επιχείρηση της αστυνομίας.

Στο διεθνές σκέλος της υπόθεσης, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι πρόκειται για «πολύ θλιβερή» εξέλιξη για τη βασιλική οικογένεια. Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την υπόθεση «ντροπή» και είπε ότι λυπάται για όσα συμβαίνουν στον αδελφό του βασιλιά Καρόλου.

Το Reuters υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα αστυνομική έρευνα δεν αφορά τις παλαιότερες καταγγελίες σεξουαλικής φύσης, για τις οποίες ο Άντριου έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή. Παρ’ όλα αυτά, οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τα έγγραφα και οι αστυνομικές έρευνες σε κατοικίες του έχουν επαναφέρει το θέμα στο επίκεντρο της βρετανικής και διεθνούς επικαιρότητας.

Η υπόθεση θεωρείται πρωτοφανής για σύγχρονο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, με το Reuters να σημειώνει ότι ενδεχόμενη απαγγελία κατηγοριών θα τον έφερνε σε μια εξαιρετικά μικρή κατηγορία ανώτερων βασιλικών προσώπων που έχουν αντιμετωπίσει ποινικές διαδικασίες.