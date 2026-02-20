«Τώρα ιδρώνει»: Η σύλληψη του Άντριου μονοπωλεί τον βρετανικό Τύπο

Η βρετανική αστυνομία διεξάγει και σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, έρευνα στην έπαυλη του μικρότερου αδελφού του βασιλιά Καρόλου, του Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ενώ η φωτογραφία του να βρίσκεται σε σύγχυση την ώρα που μεταφέρεται στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου της αστυνομίας, μετά την απελευθέρωσή του, βρίσκεται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Βρετανίας και ολόκληρου του κόσμου.

Ο Άντριου συνελήφθη ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, με την υποψία της παράβασης καθήκοντος βάσει των στοιχείων για ενδεχόμενη αποστολή εμπιστευτικών κυβερνητικών εγγράφων στον Τζέφρι Έπσταϊν όταν υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος.



Ο εκπεσών πρίγκιπας αφέθηκε ελεύθερος αφού κρατήθηκε επί δεκάωρο χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του.

Η σύλληψη ενός κορυφαίου μέλους της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας, του όγδοου στη γραμμή διαδοχής, είναι ένα πρωτοφανές γεγονός στη σύγχρονη ιστορία. Το τελευταίο μέλος της βασιλικής οικογένειας που είχε συλληφθεί ήταν ο Κάρολος Α', που αποκεφαλίσθηκε το 1649 αφού καταδικάσθηκε για εσχάτη προδοσία.



Ο βασιλιάς Κάρολος, που αφαίρεσε από τον αδελφό του τον βασιλικό του τίτλο και τον ανάγκασε να αποχωρήσει από την κατοικία του στο Γουίνδσορ, έμαθε την είδηση της σύλληψης «με βαθύτατη ανησυχία» και δήλωσε ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της».

«Τώρα ιδρώνει»

Ο βασιλιάς λέει «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της», είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας The Guardian που συνοδεύει τη διάσημη φωτογραφία, η οποία κυριαρχεί σε όλα τα βρετανικά πρωτοσέλιδα.



«Η σύλληψη του Άντριου», είναι ο λιτός πρωτοσέλιδος τίτλος των Times.



«Τώρα ιδρώνει», ειρωνεύεται η Sun και αναφέρεται στη συνέντευξη που έδωσε ο τότε πρίγκιπας στο Newsnight του BBC κατά την οποία ισχυρίσθηκε ότι δεν μπορεί να ιδρώσει λόγω νοσήματος.



«Η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της», είναι ο τίτλος της Daily Express.



«Ταξί για τον Άντι», είναι ο τίτλος της Star.



«Βασιλιάς: ο αδελφός μου πρέπει να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη», είναι ο τίτλος της i paper.



«Πτώση», ο μονολεκτικός τίτλος της Daily Mail. «Δείχνοντας καταβεβλημένος, ντροπιασμένος και ταραγμένος, ο Άντριου απελευθερώνεται από την αστυνομική κράτηση 11 ώρες αφού η σύλληψή του βύθισε τη σύγχρονη μοναρχία στον σοβαρότερο κίνδυνο», είναι το κείμενο που συνοδεύει τη γνωστή φωτογραφία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ