«Είμαι ο δεύτερος γιος της βασίλισσας, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό», φώναζε ο Άντριου στη σύλληψη

Την κατηγορηματική άρνησή του να ακολουθήσει τις βρετανικές Αρχές, οι οποίες είχαν μεταβεί στην κατοικία του για να τον συλλάβουν, εξέφρασε ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος, μετά από στοιχεία που ήρθαν στο φως από τα αρχεία Έπσταϊν.

«Είμαι ο δεύτερος γιος της βασίλισσας, δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό», φέρεται να φώναζε ο Άντριου, όταν επιχείρησαν να τον απομακρύνουν από Royal Lodge κοντά στο Γουίνδσορ, δήλωσε στη The Sun, μία πηγή κοντά στη βασιλική αυλή. «Αρνήθηκε να φύγει ή να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη», πρόσθεσε η πηγή.

«Είναι απίστευτο που επέλεξε να χρησιμοποιήσει το όνομα της βασίλισσας για να υπερασπιστεί τον εαυτό του», τόνισε η πηγή.

Μία άλλη πηγή παραδέχτηκε ότι οι συνομιλίες ήταν τεταμένες, καθώς ο Άντριου ξεκαθάρισε ότι «δεν ήθελε να φύγει».

Ο Άντριου συνελήφθη την ημέρα των 66ων γενεθλίων του και ανακρίθηκε επί δώδεκα ώρες επί κατηγοριών για παράβαση καθήκοντος, βάσει υποψιών για διαβίβαση απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων και εμπιστευτικών πληροφοριών στον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου αφήνεται ελεύθερος μετά τη σύλληψή του. Φωτό: REUTERS/Phil Noble

Η σύλληψη αυτή σηματοδοτεί την «πιο επικίνδυνη ημέρα για την μοναρχία», γράφει η Telegraph, ενώ η Daily Mail κάνει λόγο για μία «σύγχρονη μοναρχία που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον μεγαλύτερό της κίνδυνο».

Οι έρευνες συνεχίζονται από την Thames Valley Police, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία συνεργάζεται με αμερικανικές Αρχές για να διαπιστωθεί εάν αεροδρόμια του Λονδίνου χρησιμοποιήθηκαν για διευκόλυνση εμπορίας ανθρώπων ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Προς νομοθετική ρύθμιση για οριστική απομάκρυνση από τη βασιλική διαδοχή

Η υπόθεση έλαβε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο πρώην υπουργός Ασφαλείας Tom Tugendhat ζήτησε τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής με εξουσίες κλήτευσης μαρτύρων και κατάσχεσης εγγράφων, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες ότι ο Άντριου διέρρευσε εμπιστευτικές πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Παρότι από τον Άντριου έχουν αφαιρεθεί όλοι οι βασιλικοί τίτλοι, παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση του Στάρμερ εξετάζει το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης για την οριστική απομάκρυνσή του από τη διαδοχή, εφόσον ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.

Μια τέτοια αλλαγή θα απαιτούσε τη συναίνεση και των υπόλοιπων χωρών της Κοινοπολιτείας όπου ο Βρετανός μονάρχης είναι αρχηγός κράτους, όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία.