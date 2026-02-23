Ακτιβιστές κρέμασαν στο Λούβρο τη διάσημη φωτογραφία με την απελευθέρωση του πρίγκιπα Άντριου

Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα πλάνα με ακτιβιστές να κρεμούν ως «έκθεμα» στο μουσείο του Λούβρου την φωτογραφία που δείχνει τον πρίγκιπα Άντριου εμφανώς ταραγμένο κατά την αποχώρησή του από αστυνομικό τμήμα μετά τη σύλληψή του, στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με τα δικαστικά έγγραφα γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η συμβολική αυτή κίνηση, που έγινε μάλιστα δίπλα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα τέχνης παγκοσμίως, τη Μόνα Λίζα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και πληθώρα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ μεταφέρεται υπό διακριτική αστυνομική συνοδεία, με πολιτικά, στο πίσω κάθισμα οχήματος, αποχωρώντας από αστυνομικό τμήμα στο Νόρφολκ, όπου είχε δώσει κατάθεση ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος.

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου της Ελισάβετ Β΄, Αλίσα Άντερσον, περιέγραψε τον Άντριου ως «ζαλισμένο, σοκαρισμένο και σκυφτό», τονίζοντας ότι η φωτογραφία αποτυπώνει μια «εξαιρετική κατάπτωση».



Η σύλληψή του φέρεται να πραγματοποιήθηκε ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, στο κτήμα Σάντρινγχαμ, στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας. Αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά και αστυνομικοί με πολιτικά φέρονται να έφτασαν στην κατοικία όπου διαμένει μετά την αποχώρησή του από το Ουίνδσορ. Ύστερα από περίπου 12 ώρες κράτησης, ο έκπτωτος πρίγκιπας αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στον θεσμό της μοναρχίας στη Βρετανίαμε πιθανές πολιτικές και θεσμικές επιπτώσεις να αγγίζουν και τον αδελφό του, τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, καθώς και τον διάδοχο του θρόνου, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

