Πώς γιόρτασε τα γενέθλιά της η Κέιτ: Η ανάρτηση, οι ελάχιστοι καλεσμένοι και το εκλεκτό μενού

Τα γενέθλιά της ανάμεσα σε αγαπημένους της ανθρώπους γιόρτασε η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ τις περασμένες ημέρες σε ένα από τα πιο γνωστά γαλλικά μπιστρό του Λονδίνου.

Η λαοφιλής πριγκίπισσα που στις 9 Ιανουαρίου έκλεισε τα 44α της χρόνια, επέλεξε το εστιατόριο Funghi Club στο Μάρλμπορο για να περάσει την ημέρα (χωρίς ωστόσο να γίνεται γνωστό πότε πήγε).

Την Κέιτ συνόδευσαν, σύμφωνα με πληροφορίες που ανέφερε το ίδιο το εστιατόριο σε ανάρτηση στο Facebook με ανάρτηση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, η μητέρα της, Κάρολ Μίντλετον, και η αδελφή της Πίπα. Ωστόσο άγνωστο παραμένει εάν στο τραπέζι βρέθηκε και ο σύζυγό της Ουίλιαμ ή απλώς ήταν μια συνάντηση ανάμεσα στις γυναίκες της οικογένειας.

«Δεν έχουμε φωτογραφίες να μοιραστούμε (θα καταλάβετε γιατί), αλλά όλη η ομάδα που ήταν σε υπηρεσία ανέφερε το ίδιο πράγμα: ήταν απόλυτα γοητευτική, ευγενική και τόσο λαμπερή από κοντά όσο θα φανταζόσασταν», έγραφε η ανάρτηση στο Facebook.

«Τα τύμπανα της ζούγκλας του Χάνγκερφορντ δεν σταμάτησαν να χτυπούν μέχρι αργά το Σάββατο. Μια μικρή μαγική στιγμή για το μικρό μας μπιστρό - και μια στιγμή που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ» καταλήγει η ανάρτηση.

Τα πιάτα που σερβίρει μεταξύ άλλων το εστιατόριο περιλαμβάνουν το «Filet D'Aiglefin», ένα καπνιστό μπακαλιάρο και ένα «Ragout de Champignons» με τιμή 16,50 λίρες. Το μενού προσφέρει επίσης κρέπες, κις και σάντουιτς.

Ο βασιλικός εμπειρογνώμονας, Ρίτσαρντ Ήντεν, αποκάλυψε στην Daily Mail ότι η πριγκίπισσα Κέιτ πράγματι έκανε αυτή την επίσκεψη στο εστιατόριο. «Όταν ο Χάρι και η Μέγκαν δειπνούν έξω στην Καλιφόρνια, όλος ο κόσμος φαίνεται να το γνωρίζει. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, αντίθετα, μπόρεσε να γιορτάσει τα γενέθλιά της με ηρεμία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι υποστηρικτές του εστιατορίου ενθουσιάστηκαν με την επίσκεψη της πριγκίπισσας, σχολιάζοντας «Πόσο εκπληκτικό που επισκέφτηκε μια τοπική επιχείρηση και τι υπέροχη διαφήμιση για εσάς».