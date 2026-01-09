«Είμαι ευγνώμων»: Η πριγκίπισσα Κέιτ έσπασε την παράδοση με βίντεο για τα 44α γενέθλιά της

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ αποκάλυψε ότι είναι «βαθιά ευγνώμων» σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, ανήμερα των 44ων γενεθλίων της.

Στο κλιπ που διαρκεί κάτι λιγότερο από δυο λεπτά, στο πλαίσιο της σειράς που έχει λανσάρει το τελευταίο διάστημα με τίτλο «Μητέρα Φύση», η Κέιτ φαίνεται να κάνει μια βόλτα στην ύπαιθρο του Μπερκσάιρ, τόπο καταγωγής της, καθώς αναλογίζεται προσωπικά το δικό της ταξίδι και την ανάρρωσή της τα τελευταία δύο χρόνια.

«Ακόμα και στην πιο κρύα, σκοτεινή εποχή, ο χειμώνας έχει τον τρόπο του να μας φέρνει ηρεμία, υπομονή και ήρεμη σκέψη», λέει η Κέιτ με ήρεμη φωνή. «Όπου το ρεύμα επιβραδύνεται αρκετά ώστε να δούμε την αντανάκλασή μας. Να ανακαλύψουμε τα βαθύτερα κομμάτια του εαυτού μας.

Παράλληλα με τους ψιθύρους στον παλμό κάθε ζωντανού όντος, αναλογίζομαι πόσο βαθιά ευγνώμων είμαι. Γιατί τα ποτάμια μέσα μας ρέουν με ευκολία, οι φόβοι ξεπλένονται, καθαρίζονται και εξαγνίζονται.

«Να έρθουμε σε ειρήνη με τα δάκρυά μας και να ανακαλύψουμε τι σημαίνει να είμαστε ζωντανοί. Να είμαστε ένα με τη φύση. Ένας ήσυχος δάσκαλος και μια απαλή φωνή που καθοδηγεί. Στη μνήμη. Βοηθώντας μας να θεραπευτούμε».

Παραδοσιακά, το Παλάτι του Κένσινγκτον δημοσιεύει πορτρέτα της Πριγκίπισσας στα γενέθλιά της, αλλά φέτος, έκανε τη διαφορά με ένα συγκινητικό βίντεο.

Η Κέιτ ξεκίνησε το δημιουργικό έργο την περασμένη άνοιξη για να αναδείξει τη μακροχρόνια σύνδεση της ανθρωπότητας με τη φύση, καθώς και την ικανότητα αυτής να μας εμπνέει και να μας βοηθά να θεραπευτούμε. Η πριγκίπισσα έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη φύση ως το «καταφύγιο» της οικογένειάς της.

«Η σειρά «Μητέρα Φύση» ήταν μια βαθιά προσωπική, δημιουργική αντανάκλαση του πώς η φύση με βοήθησε να θεραπευτώ. Αλλά είναι επίσης μια ιστορία για τη δύναμη της φύσης και τη δημιουργικότητα στη συλλογική θεραπεία. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να μάθουμε από τη μητέρα φύση, καθώς προσπαθούμε να χτίσουμε έναν πιο ευτυχισμένο και υγιέστερο κόσμο», έγραψε στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο.

Η πριγκίπισσα αναμένεται να γιορτάσει την ημέρα ιδιωτικά με την οικογένειά της, καθώς τα παιδιά της επέστρεψαν στις τάξεις τους στο Λάμπρουκ αυτή την εβδομάδα, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Από κορίτσι της διπλανής πόρτας σε μελλοντική βασίλισσα

Η Κάθριν Ελίζαμπεθ Μίντλετον, γεννημένη στις 9 Ιανουαρίου 1982, είναι το μεγαλύτερο παιδί της Κάρολ και του Μάικλ Μίντλετον. Μεγάλωσε στο Μπέρκσαϊρ με τα αδέλφια της, την Πίπα Μάθιους και τον Τζέιμς Μίντλετον, φοιτώντας στο σχολείο St Andrew's και στο κολέγιο Marlborough.

Η Κέιτ γνώρισε τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ το 2003 στο Πανεπιστήμιο του Αγίου Ανδρέα, ενώ σπούδαζε Ιστορία της Τέχνης. Η πολυαναμενόμενη πρόταση γάμου έγινε κατά τη διάρκεια ρομαντικών διακοπών στην Κένυα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Αβαείο του Γουέστμινστερ στις 29 Απριλίου 2011, με την Κέιτ να χρίζεται Δούκισσα του Κέιμπριτζ και μελλοντική βασίλισσα.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έγιναν για πρώτη φορά γονείς το 2013 με τη γέννηση του μεγαλύτερου παιδιού τους, του πρίγκιπα Τζορτζ. το 2016 υποδέχτηκαν την κόρη τους την πριγκίπισσα Σάρλοτ και δύο χρόνια αργότερα, τον πρίγκιπα Λούις.

Το 2024, η λαοφιλής πριγκίπισσα υποβλήθηκε σε έξι μήνες προληπτικής χημειοθεραπείας μετά τη διάγνωση μιας άγνωστης μορφής καρκίνου, αποχωρώντας από τα δημόσια καθήκοντά της καθώς ακολουθούσε θεραπεία. Τον Ιανουάριο του 2025, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε ύφεση από την ασθένεια και έχει σταδιακά επιστρέψει στις υποχρεώσεις της τους τελευταίους 12 μήνες.

Οι ευχές του Καρόλου και της Καμίλα

Από την πλευρά τους, το βασιλικός ζεύγος, Κάρολος και Καμίλα έστειλαν τις δικές τους ευχές στη νύφη τους με μια λιτή ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρούν στο X (πρώην Twitter).

Συγκεκριμένα, στη λεζάντα γράφουν «Χρόνια πολλά στην πριγκίπισσα της Ουαλίας» την οποία συνόδευσαν με μια φωτογραφία της Κέιτ.