39χρονος προσπάθησε να εισβάλει δύο φορές στο παλάτι του Κένσιγκτον - Έλειπαν Ουίλιαμ και Κέιτ

Δύο φορές προσπάθησε να εισβάλει στο παλάτι του Κένσιγκτον ένας 39χρονος άνδρας, λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, όπως δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντέρεκ Ίγκαν συνελήφθη την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου καθώς φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει παράνομα στο βασιλικό παλάτι του Κένσιγκτον, που βρίσκεται στο κεντρικό Λονδίνο.

Σύμφωνα με την Independent, στον 39χρονο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη είσοδο σε προστατευόμενη τοποθεσία και παραβίαση των όρων εγγύησης και προφυλακίστηκε. Τα κίνητρά του φερόμενου δράστη παραμένουν άγνωστα.

Η παράνομη είσοδος σε προστατευόμενη τοποθεσία που έχει οριστεί βάσει της βρετανικής νομοθεσίας αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Το Παλάτι του Κένσιγκτον φιλοξενεί πολλά μέλη της αγγλικής βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ.

Το ζευγάρι χρησιμοποιεί το Διαμέρισμα 1Α ως την κατοικία του στο Λονδίνο, ωστόσο φέρεται να μην ήταν εκεί κατά τη στιγμή των περιστατικών. Εκείνες τις ημέρες εκτιμάται ότι βρίσκονταν στην εξοχική τους έπαυλη στο Νόρφολκ.