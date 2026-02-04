Τα βρετανικά Ανάκτορα διέταξαν την έξωση του Άντριου Μαουντμπάτεν - Μετακόμισε μακριά από το Λονδίνο

Οριστικό παρελθόν από την αγγλική βασιλική οικογένεια αποτελεί εδώ και μερικές ώρες ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ καθώς με απόφαση του βασιλιά Καρόλου διατάχθηκε η άμεση αποχώρησή του από το σπίτι του στη Βασιλική Στοά αργά το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου.

Η απόφαση αυτή έρχεται καθώς νέα ντοκουμέντα, που χρονολογούνται από 2010 και ήταν μέρος του πλούσιου αρχείου του Έπσταϊν, είδαν το φως της δημοσιότητας και «καίνε» τον μικρότερο αδελφό του Βρετανού μονάρχη.

Έτσι λοιπόν, ο Άντριου πήρε τον δρόμο προς το Νόρφολκ, μακριά από την πρωτεύουσα σύμφωνα με την βασιλική ανταποκρίτρια του Sky, Ρίανον Μιλς. Ωστόσο, η παραμονή του στο βασιλικό χειμερινό θέρετρο θεωρείται μάλλον προσωρινή με τον ίδιο να πρέπει να βρει άλλη μόνιμη κατοικία.

BREAKING: It has been confirmed that Andrew Mountbatten-Windsor's move from Royal Lodge has taken place, and that he is now a resident of Norfolk



Live updates: https://t.co/SKF8H13AIu



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/E1osEgHTRb — Sky News (@SkyNews) February 3, 2026

Το παλάτι είχε ανακοινώσει τον περασμένο Οκτώβριο ότι ο βασιλιάς είχε ξεκινήσει τη διαδικασία αφαίρεσης των τίτλων και των τιμών του πρώην πρίγκιπα, αφότου οι κατηγορίες εναντίον του που συνδέονται με τον Έπσταϊν άρχισαν να «αποσπούν την προσοχή» από το έργο της βασιλικής οικογένειας.

Ο Άντριου ζούσε στη Βασιλική Στοά (Royal Lodge), μια έπαυλη 30 δωματίων στο κτήμα Γουίνδσορ, για περισσότερα από 20 χρόνια.

Αποδείχθηκε ότι πλήρωνε ένα συμβολικό ενοίκιο με τις κακές γλώσσες να αναφέρουν ότι το κόστος ήταν της τάξης της 1 λίρας το χρόνο ή ακόμα και τίποτα απολύτως.

Πάντως, από την πλευρά του, ο Άντριου δεν έχει σχολιάσει τους τελευταίους ισχυρισμούς, αλλά έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία σχετίζεται με τον Έπσταϊν.