«Έχετε κάνει αρκετά για την υπόθεση Έπσταϊν;»: Ο Ουίλιαμ απέφυγε να απαντήσει σε δημοσιογράφους

Επίσημη επίσκεψη στο Ριάντ πραγματοποιεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με το ενδιαφέρον ωστόσο των δημοσιογράφων να είναι επικεντρωμένο στο σκάνδαλο Έπσταϊν που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τον Τύπο λόγω της εμπλοκής του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Λίγες ώρες αφότου τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να συνεργαστούν με τις αρμόδιες Αρχές ώστε να πέσει φως στην υπόθεση, ο διάδοχος του θρόνου βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με τους ρεπόρτερ που ζητούσαν μια δήλωσή του.

Το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, και ενώ βρισκόταν καθ' οδόν για μια αθλητική εκδήλωση, ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε «Κύριε, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η βασιλική οικογένεια έχει κάνει αρκετά για το ζήτημα του Άντριου και του Έπσταϊν;». Ωστόσο ο Ουίλιαμ δεν απάντησε, καθώς σύμφωνα πάντα με τα βρετανικά μέσα δεν φαίνεται να άκουσε την ερώτηση.

The Prince of Wales was asked about his uncle Andrew Mountbatten-Windsor’s links to disgraced financier Jeffrey Epstein during a trip to Saudi Arabia.



Prince William, who was in the country for talks with Crown Prince Mohammed bin Salman, was watching children honing their… pic.twitter.com/08MVQlZ77n — The Independent (@Independent) February 10, 2026

Λίγη ώρα αργότερα όμως, το προσωπικό του Βρετανού γαλαζοαίματου έσπευσε να απαντήσει στα ερωτήματα και να εξηγήσουν ότι ο πρίγκιπας ήταν απασχολημένος. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα έχουν εκφράσει τη βαθιά τους ανησυχία για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις. Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα».

Υπενθυμίζεται ότι το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας εξέδωσε ανακοίνωση, λίγη ώρα πριν αναχωρήσουν για το Ριάντ, στην οποία τόνισαν ότι «ανησυχούν βαθιά για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις» που έχουν προκύψει στα αρχεία. Στην πρώτη τους επίσημη δήλωση για το σκάνδαλο, ο αμφότεροι πρόσθεσαν ότι «οι σκέψεις τους παραμένουν με τα θύματα».