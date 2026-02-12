Στο «μικροσκόπιο» και η φιλανθρωπική οργάνωση του πρίγκιπα Ουίλιαμ για σχέσεις με τον Έπσταϊν

Δύο ημέρες αφότου ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τα Ανάκτορα λόγω εμπλοκής του θείου του Άντριου Μαουντμπάντεν, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχει μπει και το φιλανθρωπικό ίδρυμα Earthshot Prize που έχει ιδρύσει ο διάδοχος του θρόνου αφού ένας από τους επιχειρηματικούς εταίρους του κατηγορήθηκε ότι είχε δεσμούς με τον καταδικασμένο Αμερικανό επιχειρηματία.

Ο φιλανθρωπικός οργανισμός για το περιβάλλον, που ιδρύθηκε από τον Πρίγκιπα της Ουαλίας το 2020, αποτελεί αντικείμενο νέας καταγγελίας από την Republic, μια ομάδα υπεράσπισης κατά της μοναρχίας, σύμφωνα με δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις 11 Φεβρουαρίου.

«Το ίδρυμα Earthshot Prize έχει αναφερθεί στην Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων μετά από νέες αποκαλύψεις για τα αρχεία του Έπσταϊν», αναφέρει η ανακοίνωση. «Έχει αποκαλυφθεί ότι ο Σουλτάν Αχμέτ μπιν Σουλαγιέμ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της DP World, έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο».

Η DP World, μια πολυεθνική εταιρεία που ειδικεύεται στην εφοδιαστική αλυσίδα εμπορευμάτων, αναφέρεται ως ένας από τους ιδρυτικούς εταίρους του Βραβείου Earthshot, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού. Από την πλευρά της, η Republic ισχυρίζεται ότι η εταιρεία του δισεκατομμυρίου έχει δωρίσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο λίρες (περίπου 1,4 εκατομμύρια δολάρια) στα Βραβεία Earthshot.

Επιπρόσθετα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο Μπιν Σουλαγιέμ φωτογραφήθηκαν μαζί τον Φεβρουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρώτου στο λιμάνι Τζεμπέλ Άλι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ο Ουίλιαμ έχει πολλά ερωτήματα να απαντήσει σχετικά με όσα γνώριζε για τον Άντριου και τον Έπσταϊν», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Republic, Γκράχαμ Σμιθ, σε ανακοίνωσή του που αποκαλύπτει το USA Today. «Και τώρα πρέπει να εξηγήσει τη σχέση του με τον Σουλαγιέμ», πρόσθεσε ο Σμιθ.

Οι εκπρόσωποι του βραβείου Earthshot αρνήθηκαν να σχολιάσουν με την αμερικανική ιστοσελίδα να επικοινωνεί και με το Παλάτι του Κένσινγκτον για περαιτέρω σχόλια.