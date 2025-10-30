Ο Άντριου χάνει και τον πριγκιπικό τίτλο με απόφαση του βασιλιά Καρόλου

Ραγδαίες είναι εξελίξεις στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αφού με ανακοίνωση το βράδυ της Πέμπτης 30/10 έγινε γνωστό ότι ο βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να αφαιρέσει και τον πριγκιπικό τίτλο από τον Άντριου.

Ο μικρότερος αδελφός του Βρετανού μονάρχη εμπλέκεται στο ερωτικό σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν και κατηγορείται ότι βίασε την τότε 18χρονη Βιρτζίνια Τζούφρε.

Με την αφαίρεση του τίτλου, ο Άντριου θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει και το Κάστρο του Ουίνδσορ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των Ανακτόρων. «Ο πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι κόρες του, πριγκίπισσα Ευγενία και η πριγκίπισσα Βεατρίκ, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους, καθώς είναι εγγονές της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ

«Η Αυτού Μεγαλειότητα ξεκίνησε σήμερα μια επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση όλων των επίσημων Τίτλων και των Τιμών του Πρίγκιπα Άντριου.

Η μίσθωση του Royal Lodge του έχει, μέχρι σήμερα, παράσχει νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει. Έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παραίτησή του και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική στέγη. Αυτές οι κινήσεις κρίνονται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να αρνείται τους ισχυρισμούς εναντίον του.

Οι Αυτού Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις τους και η βαθιά τους συμπάθεια ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης».

Ο πρίγκιπας Άντριου είχε παραιτηθεί από τους τίτλους του

Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου είχε παραιτηθεί πριν από δυο εβδομάδες από τον τίτλο του Δούκα της Υόρκης αλλά είχε διατηρήσει εκείνον του πρίγκιπα καθώς τον φέρει εκ γενετής.

Ο Άντριου είχε ήδη πάψει να είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας και είχε χάσει τη χρήση του τίτλου του και των χορηγιών του, μετά την καταστροφική συνέντευξή του στο BBC Newsnight τον Νοέμβριο του 2019.