Ο πρίγκιπας Άντριου παραιτήθηκε από τους βασιλικούς του τίτλους στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε την παραίτησή του από τους βασιλικούς τίτλους και τις τιμητικές διακρίσεις, το βράδυ της Παρασκευής 17/10, καθώς κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Η απόφασή του πλήττει και την τέως σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, η οποία από σήμερα δεν θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τον τίτλο της Δούκισσας της Υόρκης.

Ο Άντριου είπε ότι η απόφαση ελήφθη «σε συζήτηση με τον Βασιλιά Κάρολο και την άμεση και ευρύτερη οικογένειά μου». Δημοσιεύματα θέλουν και τον Πρίγκιπα της Ουαλίας, Ουίλιαμ, να συμμετέχει στενά στις συζητήσεις. Ο νεότερος αδελφός του Βρετανού μονάρχη είπε ότι συνεχίζει «να αρνείται σθεναρά τις κατηγορίες».

Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, θα διατηρήσει τον πριγκιπικό του τίτλο, καθώς είναι εκ γενετής δικαίωμά του ως γιος της πρώην μονάρχη, Βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Οι κόρες του, η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία, δεν επηρεάζονται από την απόφαση που ελήφθη.

Επίσης, θα παραιτηθεί από τον τίτλο του ιππότη ως Μεγαλόσταυρου του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος (GCVO) και τον ρόλο του ως Βασιλικού Συνοδού Ιππότη του Ευγενέστερου Τάγματος της Περικνημίδας.

Ο Άντριου είχε ήδη πάψει να είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας και είχε χάσει τη χρήση του τίτλου του και των χορηγιών του, μετά την καταστροφική συνέντευξή του στο BBC Newsnight τον Νοέμβριο του 2019.

Η τελευταία εξέλιξη στη μακροχρόνια διαμάχη έρχεται λίγες μέρες πριν από τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, του φερόμενου ως θύματος του πρίγκιπα Άντριου, την οποία φέρεται να πλήρωσε εκατομμύρια λίρες για να αποκρύψει μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης εναντίον της.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του πρίγκιπα Άντριου

«Κατόπιν συζητήσεως με τον Βασιλιά και την άμεση και ευρύτερη οικογένειά μου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνεχιζόμενες κατηγορίες εναντίον μου αποσπούν την προσοχή από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της Βασιλικής Οικογένειας.

Αποφάσισα, όπως πάντα, να βάλω πάνω απ' όλα το καθήκον μου προς την οικογένεια και τη χώρα μου. Επιμένω στην απόφασή μου πριν από πέντε χρόνια να αποστασιοποιηθώ από τη δημόσια ζωή.

Με τη συμφωνία της Αυτού Μεγαλειότητας, πιστεύουμε ότι πρέπει τώρα να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Συνεπώς, δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο μου ούτε τις τιμές που μου έχουν απονεμηθεί.

Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον μου».