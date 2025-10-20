Βιρτζίνια Τζουφρέ: Νέο απόσπασμα «καίει» γνωστό πρωθυπουργό - «Τον ικέτευα για τη ζωή μου»

Άλλο ένα αποκαλυπτικό απόσπασμα από τη βιογραφία που έγραψε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η γυναίκα που έπεσε θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ πριν να αυτοκτονήσει στα 41 της βλέπει το φως της δημοσιότητας και αυτή τη φορά «καίει» έναν πολύ διάσημο πρωθυπουργό.

Συγκεκριμένα, το κείμενο που δημοσίευσε η New York Post ενόψει της κυκλοφορίας του βιβλίου της 41χρονης «Nobody's Girl», η Τζουφρέ συνευρέθηκε με γνωστό πρωθυπουργό τον οποίο ικέτευε, όπως επίσης και τον Έπσταϊν, για τη ζωή της. Ωστόσο εκείνος φέρεται να της απαντούσε ψυχρά και να της λέει ότι ήταν απλώς μέρος της δουλειάς της.

«Αφού μου φέρθηκαν τόσο βάναυσα και μετά είδα την αναίσθητη αντίδραση του Έπσταϊν απέναντι στο πόσο τρομοκρατημένη ένιωθα, έπρεπε να αποδεχτώ ότι εκείνος με επαινούσε απλώς για να με κρατάει ως υποχείριό του. Ο Έπσταϊν νοιαζόταν μόνο για τον Έπσταϊν» γράφει στα απομνημονεύματά της.

Οι δυο βιασμοί

Στα απομνημονεύματά της, η Τζούφρε περιγράφει τις δυο στιγμές που όπως υποστηρίζει είχε βιαστεί από τον πολιτικό. Η πρώτη συνάντηση έγινε στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους κάποια στιγμή το 2002, όταν ήταν μόλις 18 ετών. Τότε, γράφει, της δόθηκε εντολή να τον συνοδεύσει σε μια καμπάνα, αλλά ο άνδρας κατέστησε σαφές μόλις έμειναν μόνοι ότι «ήθελε βία».

«Με έπνιγε επανειλημμένα μέχρι που έχασα τις αισθήσεις μου και απολάμβανε να με βλέπει να φοβάμαι για τη ζωή μου. Το φρικτό είναι ότι ο πρωθυπουργός γελούσε όταν με πόναγε και ηδονιζόταν περισσότερο όταν τον ικέτευα να σταματήσει. Βγήκα από την καμπάνα αιμορραγώντας από το στόμα, τον κόλπο και τον πρωκτό. Για μέρες, πονούσα όταν αναπνέω και καταπίνω». «Με βίασε πιο άγρια από οποιονδήποτε άλλο πριν» προσέθεσε.

Όπως περιγράφει, έτρεξε στον Έπσταϊν ικετεύοντάς τον να μην την στείλει ξανά. «Γονάτισα και τον ικέτευσα. Δεν ξέρω αν ο Έπσταϊν φοβόταν τον άντρα ή αν του χρωστούσε χάρη, αλλά δεν έδωσε καμία υπόσχεση, λέγοντας ψυχρά για τη βιαιότητα του πολιτικού: "Αυτό συμβαίνει μερικές φορές"».

Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι ο Έπσταϊν την έστειλε πίσω στον πολιτικό για μια δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε μια καμπίνα του Lolita Express.

Όπως γράφει στο βιβλίο, ήταν η αδιαφορία του Έπσταϊν για τον φόβο και τους τραυματισμούς της από τον «πρωθυπουργό» που την έκανε σε ηλικία 18 ετών να αντιμετωπίσει την αλήθεια.

«Δεν το ήξερα τότε, αλλά η δεύτερη επαφή μου με τον πρωθυπουργό ήταν η αρχή του τέλους για μένα», γράφει η Τζιουφρέ σε μια φράση που θα μπορούσε να θεωρηθεί μια ανατριχιαστική αναφορά στο τέλος της, προσθέτοντας ότι δεν θα επιβίωνε από μια ζωή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και ότι είτε θα αυτοκτονούσε είτε θα πέθαινε στα χέρια ενός από τους φίλους του Έπσταϊν.

Πάντως σε κανένα από τα αποσπάσματα η Τζουφρέ δεν κατονομάζει τον γνωστό πολιτικό καθώς όπως είχε υποστηρίξει την είχε απειλήσει ότι θα της έκανε κακό. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η ίδια είχε δημοσιεύσει το όνομα του πρώην Ισραηλινού πρωθυπουργού ωστόσο εκείνος είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή στην υπόθεση,

Πώς έληξε το μαρτύριό της

Το τελικό σημείο καμπής ήρθε εκείνο το καλοκαίρι, όταν ο Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ την παρακάλεσαν να γεννήσει το παιδί τους - μια πρόταση που συνοδευόταν από επαύλεις, πλούτο και νταντάδες όλο το 24ωρο, αλλά θα απαιτούσε από αυτήν να παραιτηθεί από κάθε νομικό δικαίωμα.

Η τότε έφηβη Τζιουφρέ γράφει ότι ανησύχησε αμέσως πως σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν το μωρό ως μελλοντικό θύμα εμπορίας και άρχισε να σχεδιάζει την απόδρασή της.

Δεν άργησε να ξεφύγει από την επιρροή του ζευγαριού, αλλά οι εμπειρίες της την στοίχειωσαν για το υπόλοιπο της ζωής της — ιδιαίτερα «το άπληστο, σκληρό βλέμμα του πρωθυπουργού καθώς με έβλεπε να ικετεύω για τη ζωή μου».