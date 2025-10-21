«Τα τζετ του Έπσταϊν σχεδιάστηκαν για να δέχονται κορίτσια»- «Ο πρίγκιπας Άντριου πρέπει να μιλήσει»

Σαν βόμβα μεγατόνων «εξερράγη» για το βασιλικό παλάτι στη Βρετανία το βιβλίο με τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιούφρε, παρέχοντας νέα στοιχεία για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν στο οποίο ο ίδιος ο χρηματιστής μαζί με άλλα επώνυμα πρόσωπα φέρονται να κακοποιούσαν σεξουαλικά, συστηματικά, νεαρές γυναίκες.

Ενας εξ αυτών ήταν και ο Βρετανός πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος γνωρίστηκε με την Βιρτζίνια Τζιούφρε μέσω του Έπσταϊν και, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Τζιούφρε, φέρεται να την κακοποίησε σεξουαλικά ως έφηβη.

Μιλώντας στο BBC, μία από τις συγγραφείς του βιβλίου «Nobody’s Girl» με τα απομνημονεύματα της Τζιούφρε, καλεί τον πρίγκιπα Άντριου να μοιραστεί όλα όσα γνωρίζει για τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2019 στις φυλακές, με την επίσημη αιτία θανάτου να είναι η αυτοκτονία.

Το βιβλίο που κυκλοφόρησε επίσημα στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τους ισχυρισμούς της Τζιούφρε για τον πρίγκιπα Άντριου, τους οποίους ο ίδιος πάντα αρνούνταν.

Πριν από την κυκλοφορία, η συν-συγγραφέας Έιμι Γουάλας δήλωσε στο BBC Newsnight ότι υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία ο πρίγκιπας Άντριου «έδειξε ότι ήταν πρόθυμος να βοηθήσει τους ερευνητές στις ΗΠΑ» αλλά «δεν ήταν ποτέ διαθέσιμος, για κάποιο λόγο».

«Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε ακόμα να κάνει», πρόσθεσε η ίδια, η οποία πέρασε τέσσερα χρόνια γράφοντας τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιούφρε.

«(Ο Άντριου) θα μπορούσε να πει, ‘ακόμα αρνούμαι ότι συμμετείχα... ωστόσο, ήμουν σε αυτά τα σπίτια και ήμουν σε αυτό το νησί και ήμουν στο τζετ και είδα πράγματα, και ξέρω πόσο έχουν υποφέρει αυτές οι γυναίκες και θα ήθελα να μοιραστώ αυτά που είδα», τόνισε η Γουάλας.

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ θύμα σεξουαλικής βίας στα σκάνδαλα του Έπσταϊν / Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ - EPA

Ανώτεροι Βρετανοί πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού της κυβέρνησης Πίτερ Κάιλ, δήλωσαν επίσης ότι ο πρίγκιπας Άντριου θα πρέπει να μιλήσει στις αμερικανικές Αρχές για τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Η Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε νωρίτερα το 2025, αναφέρει στο βιβλίο της ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον πρίγκιπα Άντριου σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις. Στην τρίτη περίπτωση, ο Άντριου φέρεται να βρέθηκε στο νησί του Έπσταϊν και να συμμετείχε σε «όργιο» με τον Έπσταϊν και περίπου οκτώ άλλες νεαρές γυναίκες. Ο πρίγκιπας Άντριου επιμένει να αρνείται τα πάντα.

Ο 65χρονος αδερφός του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος κατέληξε σε οικονομικό διακανονισμό με την Τζιούφρε το 2022, ανακοίνωσε την Παρασκευή (17/10) ότι αποφάσισε οικειοθελώς να παραιτηθεί από τους βασιλικούς τίτλους του, συμπεριλαμβανομένου του Δούκα της Υόρκης, μια τιμή που έλαβε από τη μητέρα του, την εκλιπούσα Βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Ο πρίγκιπας Άντριου με τον βασιλιά Κάρολο. Φωτό: Reuters

«Αεροπλάνα σχεδιασμένα για trafficking»

«Μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της Βιρτζίνια. Ξέρω ότι θα το θεωρούσε νίκη το γεγονός ότι αναγκάστηκε, με οποιοδήποτε μέσο, να παραδώσει (τους τίτλους) οικειοθελώς», είπε η συν-συγγραφέας του βιβλίου της Τζιούφρε.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε. Φωτό: IMAGO / Newscom World

«Η Βιρτζίνια ήθελε όλοι οι άνδρες από τους οποίους είχε πέσει θύμα trafficking να λογοδοτήσουν, και αυτός είναι μόνο ένας από αυτούς τους άνδρες», τόνισε η Έιμι Γουάλας.

«Παρ’ όλο που αυτός (ο Άντριου) συνεχίζει να το αρνείται, η ζωή του διαβρώνεται λόγω της συμπεριφοράς του στο παρελθόν», δήλωσε.

Η Γουάλας σημείωσε ακόμα ότι τα ιδιωτικά τζετ που χρησιμοποιούσε ο Έπστάιν «είχαν ανακαινιστεί για να παρέχουν πολλά υπνοδωμάτια -είχαν σχεδιαστεί ως ιπτάμενοι πράκτορες trafficking, ήταν εκεί για να χρησιμοποιούν κορίτσια». «Ο πρίγκιπας Άντριου βρισκόταν σε τουλάχιστον ένα από αυτά τα τζετ που γνωρίζω, αν όχι σε περισσότερα», πρόσθεσε.

«Πρέπει να αξιολογήσει κατά κάποιο τρόπο την ηθική του πυξίδα, στον διακανονισμό του με τη Βιρτζίνια είπε ότι τώρα αναγνωρίζει τον πόνο που υπέστησαν αυτές οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια. Αν πραγματικά τον νιώθεις, κάνε κάτι γι’ αυτό», υπογράμμισε η Γουάλας.

Το απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιούφρε σκιαγρφούν την εικόνα ενός δικτύου πλούσιων και ισχυρών ανθρώπων που κακοποιούσαν νεαρές γυναίκες.

Στο επίκεντρο της κακοποίησης βρισκόταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και η πρώην φίλη του, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών μετά την καταδίκη της για αδικήματα που σχετίζονται με trafficking.