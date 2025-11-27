Αποκάλυψη «βόμβα» για τον Έπσταϊν: Κατέστρωνε σχέδιο δολοφονίας κατά του Άντριου - «Ήξερε πολλά»

Σε αποκαλύψεις που μοιάζουν βγαλμένες από θρίλερ, ο ιστορικός Άντριου Λόουνι υποστηρίζει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να είχε γίνει τόσο παρανοϊκός πριν τον θάνατό του, που σκεφτόταν να προσλάβει έναν πρώην εκτελεστή της βρετανικής SAS. Ο λόγος; Σύμφωνα πάντα με τον Λόουνι, ο Έπσταϊν πίστευε ότι ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον γνώριζαν «πάρα πολλά» και ήθελε να τους κάνει να «σιωπήσουν».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyExpress ο Λόουνι, ο οποίος έγραψε το βιβλίο Entitled για το ζευγάρι, δήλωσε ότι δύο αξιόπιστες πηγές —μία στο Παρίσι και ένας πρώην πράκτορας του FBI στη Φλόριντα— του μετέφεραν πως ο Έπσταϊν μίλησε με έναν πρώην εκτελεστή της SAS για ένα τέτοιο αδιανόητο σχέδιο. Όπως είπε, ο Έπσταϊν ήταν πεπεισμένος ότι τα εγκλήματά του θα αποκαλυφθούν και πάλευε να κρατήσει τον έλεγχο όσο περίμενε την εκδίκαση της υπόθεσής του.

Παρόλα αυτά, ο Λόουνι ξεκαθάρισε πως ο Έπσταϊν συχνά έλεγε υπερβολές και δεν είναι γνωστό πόσο μακριά είχε φτάσει με τις σκέψεις αυτές. «Όλη αυτή η ιστορία θυμίζει σκηνές από τη “Μέρα του Τσακαλιού”(ταινία θριλερ)», σχολίασε στο podcast του Daily Beast. «Αλλά τίποτα γύρω από τη ζωή του Έπσταϊν δεν ήταν ποτέ φυσιολογικό».

Ο ιστορικός αναφέρθηκε και στους πρόσφατους ισχυρισμούς ότι η Σάρα Φέργκιουσον είχε στείλει email στον Έπσταϊν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Φέργκιουσον ήταν τρομοκρατημένη, καθώς ο Έπσταϊν είχε επαφές με επικίνδυνα άτομα και φοβόταν για την ασφάλειά της και των παιδιών της. Ο Έπσταϊν, που πέθανε το 2019, πίστευε ακόμη —όπως υποστηρίζει ο Λόουνι— ότι το Παλάτι ίσως επιχειρούσε να τον «βγάλει από τη μέση».

Ο Λόουνι καταλήγει: «Αν ο Τζέφρι δεν είχε πεθάνει, πιστεύω πως ο Άντριου και η Φέργκι θα βρίσκονταν σε πραγματικό κίνδυνο. Θεωρούσε ότι ήξεραν πάρα πολλά».