Σε «κλοιό» ο πρίγκιπας Άντριου: Κινδυνεύει με δικαστήριο - Έβαλε να ψάχνουν στοιχεία της Τζιούφρε

Υπό δαμόκλειο σπάθη βρίσκεται ο πρίγκιπας Άντριου, καθώς ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου της Αγγλίας παραιτήθηκε από τους τίτλους του, μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις στα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία φέρεται να έπεσε θύμα συστηματικής σεξουαλικής κακοποίησης από το μέλος της αγγλικής βασιλικής οικογένειας, όταν ήταν έφηβη.

Τα απομνημονεύματα της Τζιούφρε, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2025, κυκλοφορούν αυτές τις μέρες. Το βιβλίο περιγράφει πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σύντροφός του Γκισλέιν Μάξγουελ εκμεταλλεύτηκαν τη θέση ισχύος τους για να χειραγωγήσουν και να εκμεταλλευτούν την Τζιούφρε. Όταν η Τζιούφρε ήταν έφηβη, γνωρίστηκε με τον Έπσταϊν αλλά και τον πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος σύντομα ξεκίνησε να την κακοποιεί σεξουαλικά. Όπως μάλιστα τονίζει στο βιβλίο της η Τζιούφρε, ο Άντριου θεωρούσε ότι το σεξ μαζί της ήταν «κληρονομικό του δικαίωμα».

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε. Φωτό: IMAGO / Newscom World

Σε δήλωσή του, ο Άντριου αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς. Ωστόσο, το αμέσως επόμενο διάστημα φαίνεται ότι θα κληθεί να απαντήσει σε πλήθος ερωτημάτων γύρω από τα όσα συνέβησαν εκείνη την περίοδο στην Αμερική, για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν καθώς και έναν μυστικό διακανονισμό που φέρεται να επιδίωξε με την Τζιούφρε. Όλα τα ενδεχόμενα για τον πρίγκιπα Άντριου είναι ανοιχτά και η απώλεια των βασιλικών του προνομίων είναι πιθανώς η λιγότερο επώδυνη συνέπεια από αυτές που ακολουθούν την «καταιγίδα» αποκαλύψεων.

Απόλυτη άρνηση από τον Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει αρνηθεί επανειλημμένα όλους τους ισχυρισμούς της Τζιούφρε εναντίον του, οι οποίοι δεν είναι καινούριοι, ωστόσο στα απομνημονεύματά της αποτυπώνονται ξεκάθαρα.

Σε δήλωσή του, είπε ότι, μετά από συζητήσεις με τον βασιλιά Κάρολο, αποφάσισε να παραιτηθεί από τους βασιλικούς του τίτλους «για να θέσω πάνω απ’ όλα το καθήκον μου προς την οικογένεια και τη χώρα μου».

«Επομένως, δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο μου ή τις τιμές που μου έχουν απονεμηθεί», σημείωσε. «Όπως έχω πει και προηγουμένως, αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον μου», πρόσθεσε ο Άντριου.

Ο πρίγκιπας Άντριου με τον βασιλιά Κάρολο. Φωτό: Reuters

«Είμαστε σε αυτό μαζί», είπε στον Έπσταϊν

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Άντριου έστειλε email στον Έπσταϊν στις 28 Φεβρουαρίου 2011, την επόμενη μέρα μετά τη δημοσιοποίηση μιας γνωστής φωτογραφίας του πρίγκιπα με την Τζιούφρε και την Γκισλέιν Μάξγουελ, λέγοντας: «Είμαστε σε αυτό μαζί».

Στη διαβόητη πλέον συνέντευξή του στο Newsnight τον Νοέμβριο του 2019, ο Άντριου είπε στη δημοσιογράφο Έμιλι Μέιτλις ότι είχε σταματήσει την επαφή με τον Έπσταϊν «αφού γνώριζα ότι βρισκόταν υπό έρευνα και αυτό συνέβη αργότερα το 2006 και δεν επικοινώνησα ξανά μαζί του μέχρι το 2010».

Ο Άντριου δεν εξήγησε γιατί η αλληλογραφία μεταξύ αυτού και του Έπσταϊν, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα σε βρετανικά μέσα, δείχνει ότι αυτό δεν ίσχυε και ότι οι δύο άνδρες είχαν επικοινωνία και μετά το 2010.

Έψαχνε για την Τζιούφρε μέσω του σωματοφύλακά του

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Mail on Sunday, ο Άντριου ζήτησε από την αστυνομία να βρει στοιχεία που να ενοχοποιούν την Τζιούφρε. Σε ένα email του έγραφε: «Φαίνεται επίσης ότι έχει ποινικό μητρώο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω δώσει την ημερομηνία γέννησης και αριθμό κοινωνικής ασφάλισης για έρευνα με τον υπεύθυνο προσωπικής προστασίας (μου) που βρίσκεται σε υπηρεσία».

«Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης και διερευνούμε ενεργά τους ισχυρισμούς», δήλωσε η Μητροπολιτική αστυνομία. Η οικογένεια της Τζιούφρε αρνήθηκε ότι είχε ποινικό μητρώο.

Φωτό: Reuters

Ο Άντριου αρνήθηκε να εξηγήσει πώς απέκτησε τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της Τζιούφρε στις ΗΠΑ. Ο εννιαψήφιος αριθμός χρησιμοποιείται για όλες τις υπηρεσίες στην Αμερική, από το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού έως την αίτηση για διαβατήριο και χαρακτηρίζεται ως «το κλειδί για τη ζωή κάποιου».

Οι 12 εκατομμύρια λίρες για σιωπή

Ο Άντριου φέρεται να κατέβαλε 12 εκατομμύρια λίρες στην Τζιούφρε το 2022, μια πληροφορία που βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Τα χρήματα καταβλήθηκαν στην Τζιούφρε αφού άσκησε αγωγή κατά του Άντριου στη Νέα Υόρκη, ισχυριζόμενη ότι την κακοποίησε σεξουαλικά τρεις φορές όταν ήταν 17 ετών. Ο Άντριου, ο οποίος πάντα αρνούταν τους ισχυρισμούς της Τζιούφρε, δεν αποδέχτηκε καμία ευθύνη, αλλά συμφώνησε να συμβιβαστεί εξωδικαστικά.

Δεν έγινε ποτέ σαφές από πού προήλθαν τα χρήματα ή ποιο ήταν το ακριβές ποσό, αλλά εδώ και καιρό κυκλοφορούν φήμες ότι η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ χρηματοδότησε εν μέρει τον διακανονισμό με ιδιωτικό εισόδημα από το βασιλικό χαρτοφυλάκιο περιουσίας του Δουκάτου του Λάνκαστερ.

Εκκλήσεις για νέα ποινική έρευνα σε βάρος του Άντριου

Σε κάθε περίπτωση, οι νέες αποκαλύψεις που «θέλουν» ένα εξέχον μέλος της αγγλικής βασιλικής οικογένειας βαθιά εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο Έπσταϊν, ρίχνουν πολύ βαριά σκιά στο παλάτι.

Η βρετανική ομάδα εκστρατείας Republic -που διεκδικεί την κατάργηση της μοναρχίας- ζητά να ξεκινήσει νέα ποινική έρευνα σε βάρος του πρίγκιπα Άντριου. Περισσότεροι από 1.000 υποστηρικτές της ομάδας έστειλαν επιστολές σε Βρετανούς βουλευτές το Σαββατοκύριακο, ζητώντας μια «πλήρη κοινοβουλευτική ή ανεξάρτητη έρευνα για το βασιλικό σκάνδαλο Έπσταϊν».

Τον Ιούλιο του 2025, το αμερικανικό FBI τερμάτισε επίσημα την έρευνά του για τους δεσμούς του Άντριου με τον Έπσταϊν.

Η πίεση αυξάνεται επίσης εντός του κοινοβουλίου, με ορισμένα μέλη να πιέζουν για θεσμικές αλλαγές που θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη λογοδοσία στα μέλη της αγγλικής βασιλικής οικογένειας.

Είναι προφανές, ότι σε περίπτωση νέας ποινικής έρευνας σε βάρος του πρίγκιπα Άντριου στην Βρετανία ή στις ΗΠΑ, είναι πιθανό να παραπεμφθεί για δίκη και να γίνει έτσι το πρώτο -ιστορικά- μέλος της αγγλικής βασιλικής οικογένειας που θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου σε ποινική δίκη.

Εν αναμονή και άλλων αποκαλύψεων

Τα απομνημονεύματα της Τζιούφρε κυκλοφορούν αύριο Τρίτη 21 Οκτωβρίου και ο βιογράφος του Άντριου δήλωσε στην Sunday Telegraph: «Αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου... Νομίζω ότι το παλάτι ανησυχεί για νέες κατηγορίες που θα προκύψουν στις ΗΠΑ, γνωρίζουν ότι υπάρχουν περισσότερα επιζήμια πράγματα που θα ακολουθήσουν».