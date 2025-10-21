Kέιτ και Ουίλιαμ κάνουν «έξωση» στον πρίγκιπα Άντριου - Απλήρωτο το ενοίκιο στο Ουίνδσορ για 22 χρόνια

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ είναι αποφασισμένοι να «εξορίσουν» τον πρίγκιπα Άντριου και την Σάρα Φέργκιουσον από την έπαυλη του Ουίνδσορ, σύμφωνα με τη βασιλική βιογράφο Τίνα Μπράουν. Η αποκάλυψη αυτή ήρθε έπειτα από μια ακόμη σοκαριστική εξέλιξη στο σκάνδαλο που συνδέει τη βασιλική οικογένεια με τον Επστάιν, όταν αποκαλύφθηκε χθες το βράδυ ότι ο Άντριου δεν έχει πληρώσει ενοίκιο για την πολυτελή κατοικία του εδώ και 22 χρόνια — ποσό που υπολογίζεται γύρω στις 260.000 λίρες ετησίως.

Η κυρία Μπράουν, φίλη της Πριγκίπισσας Νταϊάνα και πρώην αρχισυντάκτρια των περιοδικών Tatler και Vanity Fair, ισχυρίζεται ότι ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ «δεν αντέχουν» τον Άντριου και θέλουν να «εξαφανιστεί».

Υποστηρίζει ότι η παρουσία του στο Ουίνδσορ απειλεί να χαλάσει τη ζωή τους στο «νέο παντοτινό τους σπίτι», το Forest Lodge. Το ζευγάρι πρόκειται να μετακομίσει εκεί τον επόμενο μήνα μαζί με τα τρία τους παιδιά — τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail η προσπάθεια του Ουίλιαμ να εξορίσει τον Άντριου ο Ουίλιαμ, δείχνει ότι πλέον έχει πιο ενεργό ρόλο στη βασιλική οικογένεια λόγω των προβλημάτων υγείας του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου.

Γράφοντας στο Fresh Hell Substack της, η κα Μπράουν —η ιδιαίτερα σεβαστή συγγραφέας του βιβλίου The Palace Papers— δήλωσε: «Εκτός αν ο Άντριου πειστεί να εξοριστεί μόνος του σε ένα μικρό σπιτάκι στο κτήμα του Μπαλμόραλ ή σε μια πολυτελή βίλα σε γήπεδο γκολφ του Ντουμπάι, το σκυθρωπό, πλαδαρό του πρόσωπο θα συνεχίσει να διαρρέει στη συλλογική εθνική συνείδηση».

Αποκαλώντας τον Άντριου «Δούκα του Τίποτα» (Duke of Dross), είπε ότι ο μελλοντικός βασιλιάς και η βασίλισσα αναρωτιούνται: «Πώς κάνεις να εξαφανιστεί ένας άνδρας 1,83 μέτρων, 86 κιλών, 65 ετών, σε άριστη φυσική κατάσταση, ο οποίος έχει ένα σιδερένιο συμβόλαιο που του επιτρέπει να ζει στο πρώην αρχοντικό της Βασιλομήτορος —σε απόσταση αναπνοής από το Κάστρο του Ουίνδσορ και μόλις τέσσερα μίλια από το νέο παντοτινό σπίτι του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ, που δεν τον αντέχουν;».

Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Τζένρικ, ο Άντριου θα πρέπει να εκδιωχθεί από το Royal Lodge του Ουίνδσορ και να εξαφανιστεί, καθώς ο βρετανικός λαός έχει «βαρεθεί» να τον βλέπει και αποτελεί ντροπή για την οικογένειά του και το Ηνωμένο Βασίλειο.