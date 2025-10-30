Ο Ουίλιαμ χάνει την υπομονή του: «Πείστε τον να φύγει αλλιώς...»- Τελεσίγραφο στις κόρες του Άντριου

Από τότε που ο πρίγκιπας Ουίλιαμ άρχισε να αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερα καθήκοντα ως διάδοχος του βρετανικού θρόνου, φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω του την εικόνα του «χαμογελαστού γαλαζοαίματου» και έχει μετατραπεί σε έναν αποφασιστικό ηγέτη, έτοιμο να βάλει τάξη ακόμη και μέσα στο ίδιο του το Παλάτι. Με τη βασίλισσα Καμίλα να παίζει τον ρόλο της ισορροπίας και τον βασιλιά Κάρολο να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Ουίλιαμ δείχνει αποφασισμένος να διαφυλάξει το κύρος και τη σταθερότητα της μοναρχίας με κάθε κόστος — ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να συγκρουστεί με την ίδια του την οικογένεια.

Σύμφωνα με πηγές μάλιστα ο πρίγκιπας της Ουαλίας φέρεται να έθεσε σκληρό τελεσίγραφο στις αγαπημένες του ξαδέλφες, τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, κόρες του πρίγκιπα Άντριου. Ο διάδοχος του θρόνου τούς ζήτησε να πείσουν τον πατέρα τους να εγκαταλείψει άμεσα το Royal Lodge — την πολυτελή κατοικία όπου διαμένει τα τελευταία 20 χρόνια χωρίς να καταβάλλει ενοίκιο. Η προειδοποίηση, μάλιστα, φέρεται να ήταν ξεκάθαρη: αν οι δύο πριγκίπισσες δεν καταφέρουν να πείσουν τον Άντριου να συμμορφωθεί, κινδυνεύουν να χάσουν τους τίτλους τους. Ένα τελεσίγραφο που δείχνει πως ο Ουίλιαμ δεν αστειεύεται πλέον.

Ειδικότερα, στο podcast της The News Agents, η ειδικός επί των βασιλικών θεμάτων δημοσιογράφος Emily Maitlis, αναφέρει πως όταν άρχισαν οι πρώτες φήμες ότι ο Άντριου ίσως χρειαστεί να φύγει από το Royal Lodge, ο Ουίλιαμ συναντήθηκε με τις ξαδέρφες του και τις πίεσε να πείσουν τον πατέρα τους να φύγει. Ειδικότερα, ο διάδοχος του θρόνου φέρεται να υποστήριξε ότι ενδέχεται να «επανεξετάσουν» τους τίτλους τους αν ο πατέρας τους δεν φύγει από το Royal Lodge.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι στιγμής η Daily Mail δεν επιβεβαιώνει αυτή την πληροφορία, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κρατά πράγματι αρκετά σκληρή στάση απέναντι στον θείο του, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει την εξουσία να αφαιρέσει τους πριγκιπικούς τίτλους από τις ξαδέρφες του.

Σε κάθε περίπτωση όμως η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τις συζητήσεις για τον ρόλο του Άντριου στη βασιλική οικογένεια και τις παροχές που εξακολουθεί να απολαμβάνει, με τον βασιλιά Κάρολο να φέρεται αποφασισμένος να βάλει τέλος στο καθεστώς προνομίων του αδελφού του που αποτελεί το «αγκάθι» του Παλατιού.

Τι ζητά ο πρίγκιπας Άντριου για να αφήσει την πολυτελή έπαυλη

Η είδηση αυτή ήρθε μετά τα δημοσιεύματα στον διεθνή τύπο που ανέφεραν ότι ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, φαίνεται πως συμφώνησαν –επιτέλους– να εγκαταλείψουν τη θρυλική Royal Lodge, τη βασιλική έπαυλη των 30 δωματίων όπου ζούσαν τα τελευταία χρόνια, μακριά από τα φώτα αλλά όχι από τη δημόσια κατακραυγή.

Μετά από μήνες έντασης, φημολογούμενων πιέσεων και αυξανόμενης δυσαρέσκειας μέσα στο Παλάτι, το πριγκιπικό δίδυμο φαίνεται να υποχωρεί. Όμως, όπως πάντα στη βασιλική οικογένεια, τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται: σύμφωνα με πηγές κοντά στο Παλάτι, η συμφωνία περιλαμβάνει και αυστηρούς όρους, αφού ο Άντριου και η Σάρα λέγεται πως θα λάβουν από ένα νέο σπίτι ο καθένας ως αντάλλαγμα για την αποχώρησή τους από το ιστορικό οίκημα.

Συγκεκριμένα ο Άντριου έχει «βάλει στο μάτι» το πρώην σπίτι του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, το Frogmore Cottage, ενώ η Σάρα Φέργκιουσον θέλει το Adelaide Cottage, την κατοικία στο Ουίνδσορ που θα εκκενώσουν τον επόμενο μήνα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον αφού μετακομίζουν στο Forest Lodge.