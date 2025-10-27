«Λευκός» καπνός στο Παλάτι: Ο Πρίγκιπας Άντριου αφήνει την πολυτελή έπαυλή του - Τι ζήτησε ως αντάλλαγμα

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση ότι ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, φαίνεται πως συμφώνησαν –επιτέλους– να εγκαταλείψουν τη θρυλική Royal Lodge, τη βασιλική έπαυλη των 30 δωματίων όπου ζούσαν τα τελευταία χρόνια, μακριά από τα φώτα αλλά όχι από τη δημόσια κατακραυγή.

Μετά από μήνες έντασης, φημολογούμενων πιέσεων και αυξανόμενης δυσαρέσκειας μέσα στο Παλάτι, το πριγκιπικό δίδυμο φαίνεται να υποχωρεί. Όμως, όπως πάντα στη βασιλική οικογένεια, τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται: σύμφωνα με πηγές κοντά στο Παλάτι, η συμφωνία περιλαμβάνει και αυστηρούς όρους, αφού ο Άντριου και η Σάρα λέγεται πως θα λάβουν από ένα νέο σπίτι ο καθένας ως αντάλλαγμα για την αποχώρησή τους από το ιστορικό οίκημα.

Η «μετακόμιση του αιώνα», όπως ήδη αποκαλείται στα βρετανικά μέσα, αναμένεται να αλλάξει για ακόμη μία φορά τις ισορροπίες στη βασιλική οικογένεια — και να φουντώσει ξανά τη συζήτηση γύρω από το όνομά τους.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail ο Άντριου έχει «βάλει στο μάτι» το πρώην σπίτι του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, το Frogmore Cottage, ενώ η Σάρα Φέργκιουσον θέλει το Adelaide Cottage, την κατοικία στο Ουίνδσορ που θα εκκενώσουν τον επόμενο μήνα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον αφού μετακομίζουν στο Forest Lodge.

«Κανείς δεν είναι ακόμα σίγουρος πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο παλάτι», δήλωσε μια πηγή που έχει γνώση των συζητήσεων. «Ο Άντι είναι πρόθυμος να φύγει, αλλά αυτές είναι οι απαιτήσεις του. Είναι ρεαλιστής και ξέρει ότι τα πράγματα είναι προδιαγεγραμμένα και ότι ο χρόνος του στο συγκεκριμένο ακίνητο έχει τελειώσει», τονίζει.

Οι αποκαλύψεις που οδήγησαν στην «έξωση»

Γιατί όμως δύο σπίτια και όχι ένα παρόλο που ο Άντριου και η Σάρα ζουν μαζί από το 2008; «Έχουν περάσει τεράστια πίεση φέτος και χρειάζονται ένα διάλειμμα ο ένας από τον άλλον. Είναι μια νέα αρχή και για τους δύο». Βέβαια, τα δύο σπίτια βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο, κάτι που θα τους επιτρέψει να συναντιούνται εύκολα όποτε το επιθυμούν. Είναι ένα νέο ξεκίνημα και για τους δύο», εξήγησε η ίδια πηγή.

Οι πιέσεις για την «έξωση» του πρίγκιπα Άντριου ήρθαν μετά τις αποκαλύψεις πως δεν πληρώνει ενοίκιο για την πολυτελή κατοικία του τα τελευταία 22 χρόνια ποσό που υπολογίζεται γύρω στις 260.000 λίρες ετησίως. Μάλιστα, είχε προταθεί η μετακόμιση στο Frogmore Cottage, αν και ο 65χρονος πρίγκιπας είχε αρνηθεί.

Τώρα όμως, και με δεδομένο ότι ο βρετανικός λαός είναι απογοητευμένος με τις αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο Επστάιν – σε σημείο μάλιστα που αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τους βασιλικούς του τίτλους – φαίνεται πως το ξανασκέφτεται.