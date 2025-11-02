Βασιλιάς Κάρολος: Αφαιρεί και τον τελευταίο στρατιωτικό τίτλο του πρίγκιπα Άντριου

Η απόλυτη αποκαθήλωση του άλλοτε «πολεμιστή πρίγκιπα» φαίνεται να πλησιάζει. Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, υπό την καθοδήγηση του Βασιλιά Καρόλου εργάζεται για την αφαίρεση και του τελευταίου τιμητικού στρατιωτικού βαθμού του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι.



Ο Χίλι δήλωσε στο BBC πως «ο βασιλιάς έχει υποδείξει ότι αυτή είναι η επιθυμία του» και ότι «εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση». Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίσημη αφαίρεση του τίτλου του «πρίγκιπα» από τον Άντριου, ο οποίος είχε διατηρήσει μέχρι σήμερα μόνο τον βαθμό του αντιναυάρχου (Vice Admiral) στο Βασιλικό Ναυτικό.

Η θεαματική πτώση

Ο Άντριου, άλλοτε ήρωας των Φόκλαντς και μέλος του πυρήνα της βασιλικής οικογένειας, βλέπει πλέον κάθε κομμάτι του παλιού του μεγαλείου να καταρρέει. Μετά από δεκαετίες δημόσιας ζωής και στρατιωτικής δράσης, η πτώση του είναι θεαματική. Η σκιά της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν, παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις του για οποιαδήποτε εμπλοκή, έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στο όνομά του.



Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος των Ανακτόρων, Βαλεντάιν Λόου, σχολίασε στο ίδιο πρόγραμμα του BBC πως αυτή η τελευταία κίνηση «θα είναι ένα βαρύ πλήγμα για τον Άντριου».

«Οι γαλαζοαίματοι –και ειδικά ο Άντριου– είναι εξαιρετικά υπερήφανοι για τους στρατιωτικούς τους τίτλους», είπε. «Φαίνεται πως ο βασιλιάς είναι αποφασισμένος να του τα αφαιρέσει όλα. Πρόκειται για μια αμείλικτη αποφασιστικότητα που δεν έχουμε ξαναδεί από εκείνον».



Η εικόνα είναι πλέον ξεκάθαρη: ο Κάρολος επιδιώκει να κλείσει οριστικά ένα σκοτεινό κεφάλαιο για τη μοναρχία, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να στραφεί εναντίον του ίδιου του αδερφού του. Ο πρίγκιπας Άντριου, που κάποτε πετούσε πάνω από τα Φόκλαντς ως πιλότος ελικοπτέρου, βρίσκεται τώρα καθηλωμένος στη γη – χωρίς τίτλους, χωρίς αξιώματα και, το σημαντικότερο, χωρίς βασιλική εύνοια.