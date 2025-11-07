Απαιτεί υποκλίσεις και τίτλους: Ο Άντριου ζει σε δικό του κόσμο και «αρνείται τη νέα πραγματικότητα»

Θέμα χρόνου ήταν η προαναγγελθείσα «αποκαθήλωση» του πρίγκιπα Άντριου από τον οποίο αφαιρέθηκαν και επίσημα όλοι οι τίτλοι που διατηρούσε, με απόφαση του βασιλιά Κάρολου.

Αν και η σχετική ανακοίνωση από το Παλάτι είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, η απόφαση δημοσιεύτηκε επισήμως με βασιλικό διάταγμα που φέρει τη «Μεγάλη Σφραγίδα του Βασιλείου. Με το διάταγμα αυτό, ο Άντριου Μάουντμπάντεν Ουίνδσορ, όπως πλέον ονομάζεται, δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί τους τίτλους του και το όνομά του αφαιρείται από το επίσημο μητρώο τίτλων ευγενείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς προχώρησε στην αφαίρεση των τίτλων ύστερα από έντονες αντιδράσεις και δημόσια πίεση σχετικά με τους δεσμούς του πρώην πρίγκιπα με τον επιχειρηματία και καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν. Μάλιστα όπως έγινε γνωστό κλήθηκε να εμφανιστεί και ενώπιον του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών για να εξηγήσει τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο επιχειρηματία.

Ο αδελφός του μονάρχη αναμένεται τώρα να εγκαταλείψει τη Βασιλική Στοά και να μετακομίσει σε νέα κατοικία στο κτήμα Σάντρινγκχαμ, το οποίο ανήκει στη Βασιλική Οικογένεια. Άλλες πηγές υποδηλώνουν ότι μπορεί να μεταβεί στο Άμπου Ντάμπι.

«Αρνείται τη νέα πραγματικότητα»

Ωστόσο όλα δείχνουν πως η πτώση του Αντριου είναι ολοκληρωτική. Και φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνέλθει. Σύμφωνα με τη Mirror ο αδελφός του βασιλιά Κάρολου «περιπλανιέται στα δωμάτια της ιδιοκτησίας του χωρίς να έχει τίποτα να κάνει».

Αναφέρουν ότι ξυπνάει αργά και ζει έναν μοναχικό τρόπο ζωής που επικεντρώνεται στα βιντεοπαιχνίδια και το γκολφ. «Λέγεται ότι ξυπνάει αργά, πριν το πρωινό. Το πρωινό σερβίρεται από το προσωπικό του. Στη συνέχεια, περνάει μεγάλο μέρος της ημέρας σε ένα μεγάλο σαλόνι με μια γιγαντιαία οθόνη που καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον τοίχο, παίζοντας βιντεοπαιχνίδια ή παρακολουθώντας πολεμικές ταινίες και μεταδόσεις γκολφ», εξηγούν.

Ο Άντριου αρνείται τη νέα πραγματικότητα! Συνεχίζει να επιμένει να τον αποκαλούν «Αυτού Βασιλική Υψηλότητα» και απαιτεί από το προσωπικό του να υποκλίνεται μπροστά του όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο.

«Έχει καταστήσει σαφές ότι οι κανόνες του παλατιού δεν ισχύουν εντός των τειχών του. Επιμένει ότι είναι πατρογονικό του δικαίωμα, κάτι που ο βασιλιάς δεν μπορεί να του αφαιρέσει» λένε οι πηγές.