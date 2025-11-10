Κίνηση-έκπληξη από την κόρη του «έκπτωτου» Άντριου: O νέος ρόλο που αναλαμβάνει η πριγκίπισσα Βεατρίκη

Καθώς οι συνέπειες του σκανδάλου γύρω από τον «έκπτωτο» Άντριου συνεχίζονται, οι βασιλικοί παρατηρητές έχουν στρέψει το βλέμμα τους στις δύο κόρες του, την Πριγκίπισσα Βεατρίκη και την Πριγκίπισσα Ευγενία και στο πώς και αν αυτή η υπόθεση θα επηρεάσει το μέλλον τους μέσα στην βασιλική οικογένεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου Μάουντμπάντεν Ουίνδσορ -όπως πλέον ονομάζεται- έχασε τον τίτλο του με απόφαση του βασιλιά Καρόλου ύστερα από έντονες αντιδράσεις και δημόσια πίεση σχετικά με τους δεσμούς του πρώην πρίγκιπα με τον επιχειρηματία και καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Λίγες μόνο μέρες μετά την προαναγγελθείσα «αποκαθήλωση» του πατέρα της, η πριγκίπισσα Βεατρίκη ανέλαβε τον πρώτο της νέο ρόλο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Τhe People η Βεατρίκη ανακοινώθηκε στις 6 Νοεμβρίου ως η νέα αναπληρώτρια προστάτιδα του φιλανθρωπικού οργανισμού «The Outward Bound Trust», σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου, υποδηλώνοντας ίσως το μέλλον της μέσα στη βασιλική οικογένεια. Ο νέος αυτός τίτλος έχει μια γλυκόπικρη σημασία, καθώς συνδέεται με τον πατέρα της Άντριου, ο οποίος πρόσφατα έχασε τον τίτλο του πρίγκιπα.

Ο Άντριου υπηρέτησε ως προστάτης του συγκεκριμένου φιλανθρωπικού οργανισμού, ο οποίος ενθαρρύνει τους νέους να περνούν περισσότερο χρόνο στη φύση, έως το 2019, όταν αποσύρθηκε μετά τη δυσμενή συνέντευξή του στο Newsnight.

Η Βεατρίκη συνέχισε τότε την παράδοση της οικογένειας του Γιορκ, αναλαμβάνοντας χρέη διαχειρίστριας του οργανισμού την ίδια χρονιά. Η πρόσφατη προαγωγή της — όπου θα συνεργάζεται με τον θείο της και επίσημο βασιλικό προστάτη του οργανισμού, πρίγκιπα Έντουαρντ, δείχνει ότι το Στέμμα δεν την τιμωρεί για τα σκάνδαλα των γονιών της.

Άλλωστε και οι δύο αδελφές, Βεατρίκη και Ευγενία, διατηρούν τους βασιλικούς τους τίτλους — πράγμα που σημαίνει ότι, σύμφωνα με το βασιλικό πρωτόκολλο, ο Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον οφείλουν πλέον να υποκλίνονται μπροστά στις ίδιες σε δημόσιες εμφανίσεις.