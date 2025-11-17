«Όλα αλλάζουν»: Ειδικός διάβασε τα χείλη και αποκάλυψε τι είπαν Βεατρίκη και Ευγενία για τον Άντριου

Πριν από λίγες ημέρες η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία φωτογραφήθηκαν στο Λονδίνο να συζητούν σε έντονα φορτισμένο κλίμα. Η εμφάνισή τους εκείνη την ημέρα δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς συνέπεσε με τη στιγμή που ο πατέρας τους, Άντριου, υπέστη την απόλυτη ταπείνωση καθώς ανακοινώθηκε από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, ότι το «μαύρο πρόβατο» της βασιλικής οικογένειας χάνει οριστικά τον τίτλο του και πρέπει να μετακομίσει από τη Βασιλική Στοά του Ουίνδσορ.

Ειδικότερα ο Άντριου Μάουντμπάντεν Ουίνδσορ -όπως πλέον ονομάζεται- έχασε τον τίτλο του με απόφαση του βασιλιά Καρόλου ύστερα από έντονες αντιδράσεις και δημόσια πίεση σχετικά με τους δεσμούς του πρώην πρίγκιπα με τον επιχειρηματία και καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Τι ειπώθηκε μεταξύ Βεατρίκης και Ευγενίας

Καθώς οι συνέπειες του σκανδάλου γύρω από τον «έκπτωτο» Άντριου συνεχίζονται, βασιλικοί εμπειρογνώμονες έχουν στρέψει το βλέμμα τους στις δύο κόρες του, την Πριγκίπισσα Βεατρίκη και την Πριγκίπισσα Ευγενία. Συγκεκριμένα τις τελευταίες ημέρες, η προσοχή έχει επικεντρωθεί σε ένα σύντομο στιγμιότυπο όπου οι δύο πριγκίπισσες φαίνονται να συνομιλούν, προκαλώντας ερωτήματα για το τι πραγματικά ειπώθηκε σε αυτό το ολιγόλεπτο τετ α τετ.

Σύμφωνα με την Daily Express, η ειδικός στην ανάγνωση χειλιών, Νίκολα Χίκλινγκ, ανέλυσε το βίντεο και υποστήριξε ότι η Βεατρίκη προσπαθούσε να ενθαρρύνει τη μικρότερη αδελφή της.

Σύμφωνα με την ίδια, η Βεατρίκη φαίνεται να λέει: «Είμαστε μαζί σε αυτό» και στη συνέχεια «Μην το ξεχνάς αυτό» προσπαθώντας να ενθαρρύνει τη μικρότερη αδελφή της. Φέρεται επίσης να πρόσθεσε: «Θα γίνει πιο δύσκολο και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», ενώ η Ευγενία φαίνεται να απαντά: «Όλα αλλάζουν». Και οι δύο αδελφές δείχνουν να παραδέχονται ότι νιώθουν «ανήσυχες», με τη Βεατρίκη να σχολιάζει πως «είναι μια πραγματικά αγχωτική περίοδος».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί χρήστες υπέθεσαν ότι η συνάντηση των δύο πριγκιπισσών ίσως ήταν προσεκτικά οργανωμένη — ειδικά επειδή έγινε την ίδια ημέρα που ο πατέρας τους έχασε τον τίτλο του.