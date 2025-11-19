Αναβρασμός στο Παλάτι: Η νέα εμφάνιση του Άντριου στο Ουίνδσορ ενοχλεί - «Ο βασιλιάς δεν θα χαρεί»

Στη βασιλική οικογένεια, ακόμα και μια καθημερινή στιγμή μπορεί να εξελιχθεί σε πρωτοσέλιδο. Έτσι, η πρόσφατη εικόνα με τον τέως πρίγκιπα Άντριου να κάνει ιππασία στους κήπους του Κάστρου του Ουίνδσορδεν ήταν απλώς μια δημόσια εμφάνιση μετά από μεγάλο διάστημα σιωπής αλλά το νέο θέμα συζήτησης στη Βρετανία. Μετά τις έντονες αναταράξεις που έχουν προκαλέσει οι διασυνδέσεις του με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν και την αφαίρεση των τίτλων του από τον βασιλιά Κάρολο, κάθε του κίνηση πλέον παρακολουθείται στενά — και αυτή τη φορά, δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο Άντριου εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας να ιππεύει ένα άλογο στο κτήμα του Ουίνδσορ. Όμως οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς, όπως σχολιάστηκε, υποδηλώνουν ότι ο «έκπτωτος» πλέον πρίγκιπας δεν έχει αποδεσμευτεί από τη Βασιλική Στοά — παρά τη συμφωνία του να μετακομίσει στο Νόρφολκ.

Σύμφωνα με τη Daily Express, μια πηγή κοντά στο Παλάτι ανέφερε ότι η εικόνα του Άντριου να κάνει βόλτα στο Ουίνδσορ «δεν είναι καλή ούτε για τον βασιλιά ούτε για τους γείτονές του» — δηλαδή τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, οι οποίοι κατοικούν στο κοντινό Forest Lodge. Η πηγή τόνισε μάλιστα πως η πολυαναμενόμενη μετακόμισή του στο Σάντρινγκχαμ «δεν μπορεί να γίνει αρκετά σύντομα».

«Δεν είναι ωραίο θέαμα», λένε χαρακτηριστικά. «Ο βασιλιάς δεν θα χαρεί που ο αδελφός του φωτογραφήθηκε να ιππεύει στους χώρους του Κάστρου του Ουίνδσορ, ένα μέρος που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους».

Το κλίμα δεν φαίνεται καλύτερο ούτε για το ζευγάρι της Ουαλίας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι τόσο ο Ουίλιαμ όσο και η Κέιτ «θα ενοχληθούν» από τις φωτογραφίες, όχι μόνο επειδή δεν επιθυμούν τον Άντριου στην καθημερινότητά τους, αλλά ούτε καν ως… γείτονα.

«Η μετακόμιση στο Σάντρινγκχαμ δεν μπορεί να έρθει αρκετά γρήγορα για να τον απομακρύνει από το Ουίνδσορ», πρόσθεσε η πηγή. «Υποθέτω ότι ο Άντριου και η Φέργκιουσον αισθάνονται και οι δύο την πίεση. Η οικογένεια και οι φίλοι τους ανησυχούν για την ψυχική τους υγεία και ο βασιλιάς αισθάνεται ότι έχει καθήκον να φροντίσει τον αδελφό του. Έχει κλειστεί στη Βασιλική Στοά εδώ και εβδομάδες».

Η απαίτηση του Άντριου προς την Σάρα Φέργκιουσον

Στο πλαίσιο αυτής της νέας φάσης της ζωής του, σύμφωνα με πηγές,ο Άντριου ζήτησε από τη Σάρα να κρατάει αποστάσεις, κάτι που την έχει αναστατώσει σημαντικά. Η Φέργκιουσον, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, νιώθει μοναξιά και περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της απομονωμένη, ζητώντας από το προσωπικό να παραμένει περισσότερο κοντά της.

Παράλληλα, φαίνεται ότι ο Άντριου και η Σάρα περνούν τον περισσότερο χρόνο τους ξεχωριστά στο Royal Lodge, συναντώνται κυρίως για γεύματα και συζητήσεις σχετικά με το μέλλον τους. Μάλιστα μια πηγή δήλωσε στην The Sun ότι ζουν σε διαφορετικές πτέρυγες του σπιτιού, αλλά συναντώνται για μεσημεριανό ή δείπνο και κάνουν συζητήσεις πολλές φορές γίνονται αρκετά έντονες.

Η κατάσταση αυτή δείχνει ότι, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να μοιράζονται την ίδια στέγη, έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail, η Φέργκιουσον σκέφτεται να περάσει τον χειμώνα στην Πορτογαλία, στη βίλα αξίας 3,6 εκατομμυρίων λιρών που έχει η κόρη τους εκεί.