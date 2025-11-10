Εθισμένος στο πορνό και τις σεξεργάτριες ο Άντριου - Οι νέες αποκαλύψεις που τον «καίνε»

Νέες αποκαλύψεις ταράζουν τα Ανάκτορα σχετικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ, τέως πρίγκιπα και Δούκα της Υόρκης μετά την αφαίρεση των τίτλων του από τον αδελφό του βασιλιά Κάρολο.

Όπως επικαλούνται βρετανικά tabloids, ο μικρός αδελφός του Βρετανού μονάρχη, εκτός από το σκάνδαλο με τον Τζέφρι Έπσταϊν, φέρεται να είχε ερωτικές περιπτύξεις με αρκετές Ασιάτισσες πόρνες σε ξενοδοχείο του Χονγκ Κονγκ κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού το 2010. Τότε είχε επισκεφθεί την κινεζική πόλη ως Ειδικός Εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το Διεθνές Εμπόριο και τις Επενδύσεις (UKTI), μια θέση που κατείχε μεταξύ Οκτωβρίου 2001 και Ιουλίου 2011.

Μιλώντας στην Daily Expresso, ο βασιλικός βιογράφος Άντριου Λόουνι επικαλέστηκε μια πηγή που είχε ταξιδέψει μαζί με τον Άντριου. «Μου είπαν ότι πήγε στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Χονγκ Κονγκ σε ένα επαγγελματικό ταξίδι, όπου απλώς έφερε όλες αυτές τις Ασιάτισσες πόρνες».



Σε αυτό το ταξίδι, ο Άντριου είχε επισκεφθεί μεταξύ άλλων το Πεκίνο, και τη Σανγκάη όπου συμμετείχε στην Διεθνή Έκθεση ενώ παράλληλα είχε παρακολουθήσει και μια παράσταση του κρατικού μπαλέτου. Στη συνέχεια ταξίδεψε στο Χονγκ Κονγκ στις 17 Οκτωβρίου 2010.

Ενώ οι λεπτομέρειες για το πού διέμενε δεν θα επιβεβαιώνονταν από το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου, κατά τη διάρκεια του τετραήμερου ταξιδιού του πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες επαγγελματικές συναντήσεις στην περιοχή.

Ο Άντριου εκμεταλλευόταν τη θέση του

Πάντως, οι αναφορές για πρόσληψη πόρνων από τον Άντριου δεν είναι καινούργιες, καθώς ο Λόουνι ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στην Ταϊλάνδη το 2006, ο ίδιος προσέλαβε 40 γυναίκες στο ξενοδοχείο του σε διάστημα τεσσάρων ημερών.

Σύμφωνα δε με τον πρώην αξιωματικό βασιλικής προστασίας, Πολ Πέιτζ, το 2022 αρκετές γυναίκες επισκέπτονταν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ σε τακτική βάση προκειμένου να συνευρεθούν μαζί του. Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν τα βρετανικά δημοσιεύματα, ο ίδιος είχε αρνηθεί να αποκαλύψει τα ονόματά τους σε αξιωματούχους ασφαλείας της βασιλικής οικογένειας, κάτι που είχε φέρει σε δύσκολη θέση τους φύλακες.

Ο Πέιτζ ισχυρίστηκε ότι ο πρίγκιπας αποκάλεσε έναν φρουρό «χοντρό, γερό μ@@κα» όταν μια γυναίκα εμποδίστηκε να πλησιάσει στο διαμέρισμά του. «Λέγαμε ένα αστείο ότι θα έπρεπε να έχει μια περιστρεφόμενη πόρτα στην κρεβατοκάμαρά του», είπε ο Πέιτζ στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Πρίγκιπας Άντριου: Εξορισμένος». «Ο αριθμός των γυναικών που μπαινόβγαιναν εκεί ήταν κυριολεκτικά κάθε δεύτερη μέρα που κάποια ερχόταν να τον δει... και διαφορετική κάθε φορά».

Εθισμένος στο πορνό

Περιγράφοντας τον μικρότερο αδελφό του Βασιλιά ως «εθισμένο στην πορνογραφία και στο σεξ», ο κ. Λόουνι, ο οποίος έγραψε το βιβλίο με τίτλο «Η άνοδος και η πτώση του Οίκου της Υόρκης» δήλωσε στην Expresso: «Είναι εθισμένος στην πορνογραφία και στο σεξ.

Υπάρχει μια ιστορία που μου αφηγήθηκε η Τίνα Μπράουν [πρώην αρχισυντάκτρια του Vanity Fair και του Tatler] κατά την οποία ο Άντριου έμεινε στο σπίτι του Γουόλτερ Άνενμπεργκ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Λονδίνο, και περνούσε όλο τον χρόνο απλώς βλέποντας πορνό».

