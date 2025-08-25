Βιρτζίνια Τζουφρέ: Απομνημονεύματα «βόμβα» άφησε πίσω της το θύμα του Έπσταϊν πριν τον θάνατό της

Τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζουφρέ (Virginia Giuffre), μιας από τις πιο γνωστές κατήγορους των καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν (Jeffrey Epstein) και της πρώην συντρόφου του Γκίσλεϊν Μάξγουελ (Ghislaine Maxwell), αναμένεται να κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο, λίγους μήνες μετά τον αιφνίδιο θάνατό της στην Αυστραλία, σε ηλικία 41 ετών.

Το βιβλίο, με τίτλο «Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice», ολοκληρώθηκε από την Τζουφρέ σε συνεργασία με τη βραβευμένη δημοσιογράφο και συγγραφέα Amy Wallace.

Σύμφωνα με το Associated Press, το 400 σελίδων έργο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου από τον εκδοτικό οίκο Alfred A. Knopf.

Η Τζουφρέ είχε κατηγορήσει κατ' επανάληψη, πέρα από τον Έπσταϊν και τον πρίγκιπα Άντριου, τον δεύτερο γιο της βασίλισσας Ελισάβετ Β', υποστηρίζοντας ότι εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλικές σχέσεις μαζί του, ενώ ήταν ακόμη ανήλικη. Aπό την πλευρά του o δούκας της Υόρκης αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της. Το 2022, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, αφού εκείνη τον είχε μηνύσει για σεξουαλική επίθεση.

Φωτό: Reuters

Αυτοκτόνησε στο σπίτι της στο Νίργκαμπι, περίπου μία ώρα έξω από το Περθ της Δυτικής Αυστραλίας, στις 25 Απριλίου.

Η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου συνοδευόταν από ένα email της Τζουφρέ προς την συγγραφέα, 25 ημέρες πριν από τον θάνατό της.

«Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι ζωτικής σημασίας, καθώς στοχεύει να ρίξει φως στις συστημικές παραλείψεις που επιτρέπουν τη διακίνηση ευάλωτων ατόμων διασυνοριακά», αναφέρεται στο email προσθέτοντας: «Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει κατανοητή η αλήθεια και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που περιβάλλουν αυτό το θέμα, τόσο για χάρη της δικαιοσύνης όσο και της ενημέρωσης».

Το email στάλθηκε την 1η Απριλίου μετά την νοσηλεία της Τζουφρέ στο νοσοκομείο εξαιτίας ενός σοβαρού τροχαίου ατυχήματος στις 24 Μαρτίου όπως ανέφερε ο εκδοτικός οίκος.

«Σε περίπτωση που πεθάνω, θα ήθελα να διασφαλίσω ότι το «Nobody's Girl» θα κυκλοφορήσει κανονικά. Πιστεύω ότι έχει τη δύναμη να επηρεάσει πολλές ζωές και να προκαλέσει τις απαραίτητες συζητήσεις γύρω από αυτές τις σοβαρές αδικίες», έγραψε στη συγγραφέα και δημοσιογράφο.

Επιπλέον το βιβλίο περιέχει «οικείες, ανησυχητικές και συγκινητικές νέες λεπτομέρειες για τον καιρό που πέρασε μαζί με τον Έπσταϊν, τη Μάξγουελ και τους πολλούς γνωστούς φίλους τους, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Άντριου, για τον οποίο αναφέρεται δημόσια για πρώτη φορά μετά τον εξωδικαστικό τους συμβιβασμό το 2022», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η εκδότρια του Knopf, Τζόρνταν Πάβλιν (Jordan Pavlin), δήλωσε ότι το «Nobody's Girl» είναι ένα «σκληρό και σοκαριστικό» ταξίδι, καθώς και «μια ιστορία ενός αδάμαστου πνεύματος που αγωνίστηκε να απελευθερωθεί».

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)