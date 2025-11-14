Ο βασιλιάς Κάρολος έγινε 77 ετών: Απροσδόκητος θρίαμβος η μοναρχία του παρά τα σκάνδαλα

Ο βασιλιάς Κάρολος συμπληρώνει τα 77α γενέθλιά του την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου αλλά τα σκάνδαλα, εντός και εκτός Ανακτόρων, δίνουν και παίρνουν ενώ οι θεωρίες για την κατάσταση της υγείας του έχουν φουντώσει ξανά.

Η υπόθεση της εμπλοκής του αδελφού του, Άντριου Μαουντμπάντεν-Ουίνδσορ, στην υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν έχει αμαυρώσει την εικόνα του Στέμματος. Ο βρετανός μονάρχης αποφάσισε να καθαιρέσει τον 70χρονο γαλαζοαίματο από τους τίτλους του, μια πρωτοφανής κίνηση που όμως είχε θετική απήχηση στον λαό.

«Όλα όσα προσπαθεί να κάνει η μοναρχία, όλα όσα έχει κάνει η μοναρχία έχουν επισκιαστεί εντελώς από αυτή την ιστορία που προκαλεί αμηχανία», δήλωσε ο βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Χάρντμαν.

«Θρίαμβος η βασιλεία του Καρόλου»

Την ώρα που ο βρετανικός αλλά και ο διεθνής Τύπος ασχολείται με τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του Άντριου, βασιλικοί σχολιαστές τονίζουν ότι η μοναρχία έχει βελτιωθεί με τον Κάρολο στο τιμόνι της.

Τόσο ο επιδέξιος χειρισμός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αλλά και η ιστορική προσέγγιση της Εκκλησίας της Αγγλίας με το Βατικανό με την κοινή προσευχή πλάι στον Πάπα Λέοντα έχουν αφήσει ένα θετικό αντίκτυπο. Άλλωστε δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τόνιζαν το 2022, χρονιά που ανέλαβε τα ηνία της χώρας, ότι ο Κάρολος ανέβαινε στον θρόνο με αρκετά ριζοσπαστικές απόψεις, τελείως αντίθετες με εκείνες της μητέρας του βασίλισσας Ελισάβετ.

«Νομίζω ότι η βασιλεία του Καρόλου είναι ένα είδος απροσδόκητου θριάμβου μέχρι στιγμής», δήλωσε η βασιλική συγγραφέας Τίνα Μπράουν στο Reuters.

«Είχε το πλεονέκτημα, υποθέτω, των χαμηλών προσδοκιών. Όλοι σκεφτήκαμε ότι αυτή είναι η βασιλεία-γέφυρα, θα είναι απλώς κάπως άτσαλα μέχρι να φτάσουμε στην αίγλη του Ουίλιαμ και της Κέιτ. Αλλά στην πραγματικότητα, νομίζω ότι έχει διαπρέψει στην παγκόσμια σκηνή ως ένας σπουδαίος πολιτικός άνδρας».

Η πιο αξιοσημείωτη επιτυχία του σε αυτό το μέτωπο ήταν οι σχέσεις του με τον Τραμπ, όπου επέδειξε διπλωματικές δεξιότητες που σφυρηλατήθηκαν από χρόνια συναντήσεων με παγκόσμιους ηγέτες και αξιωματούχους.

Επιπρόσθετα, η στήριξή του στον Καναδά εν μέσω κρίσης με τις ΗΠΑ έδειξε ότι ο Κάρολος παίζει τον ρόλο του εξισορροπιστή ανάμεσα στις δυο χώρες. Η συμβολική κήρυξη των εργασιών του καναδικού κοινοβουλίου τον περασμένο Μάιο ήταν αρκετή ώστε η βρετανική μοναρχία να πάρει έμμεσα θέση.

«Πρέπει να κρατάς τον πρόεδρο Τραμπ ευχαριστημένο επειδή θέλεις ευνοϊκές εμπορικές συμφωνίες για το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε στο Reuters ο βασιλικός σχολιαστής Αφούα Χάγκαν. «Αλλά πρέπει επίσης να κρατάς τον Καναδά ευτυχισμένο επειδή είσαι αρχηγός κράτους αυτής της χώρας - είναι ένα πολύ, πολύ δύσκολο τεντωμένο σχοινί για να περπατήσει κανείς. Αλλά το κάνει, και το κάνει καλά».

Οι επισκέψεις του Καρόλου στη Γαλλία και τη Γερμανία, όπου ο βασιλιάς μίλησε σε βουλευτές στα γαλλικά και τα γερμανικά, έχουν επίσης πιστωθεί ότι βοήθησαν στην αποκατάσταση των σχέσεων της Βρετανίας με τους ευρωπαίους συμμάχους της που είχαν πληγεί από το Brexit.

Ο καρκίνος και οι σχέσεις με τον εξόριστο Χάρι

Λίγους μήνες μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του ως αρχηγός του κράτους, ο Κάρολος εισήχθη στο νοσοκομείο και λίγες εβδομάδες αργότερα, με διάγγελμά του, ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με μια μορφή καρκίνου χωρίς να την κατονομάσει.

Έκτοτε, τα δημοσιεύματα για την πορεία της υγείας του έχουν αυξηθεί παρ' όλα αυτά ο Κάρολος έχει μιλήσει ανοιχτά για τις θεραπείες στις οποίες υποβάλλεται ενώ σύμφωνα με πολίτες έχει εμπνεύσει κόσμο να κάνει προληπτικές εξετάσεις.

Παράλληλα, φαίνεται πως ο Βρετανός μονάρχης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφιλίωση με τον εξόριστο γιό του, πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος εγκατέλειψε τα βασιλικά του καθήκοντα και εγκαταστάθηκε το 2020 με τη σύζυγό του Μέγκαν στην Καλιφόρνια. Τον Σεπτέμβριο, εκπρόσωποι των δυο πλευρών συναντήθηκαν ώστε να συζητήσουν λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να γεφυρώσουν το χάσμα που υπάρχει.

«Νομίζω ότι... τα τόσα χρόνια εμπειρίας του... τον έχουν εκπαιδεύσει να είναι ένας πραγματικά καλός μονάρχης», σχολίασε η Τίνα Μπράουν. «Οι άνθρωποι πάντα υποτιμούσαν τον βασιλιά (και) εκείνος πάντα παραπονιόταν γι' αυτό. Τυχαίνει να είναι αλήθεια» καταλήγει η Μπράουν.