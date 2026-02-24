Σοκ στη Νορβηγία: Πρώην πρωθυπουργός αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Οι σχέσεις του με τον Έπσταϊν

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας Τόρμπγιορν Γιάγκλαντ νοσηλεύεται εδώ και μία εβδομάδα σε νοσοκομείο, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας . Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, στις 17 Φεβρουαρίου ο Τύπος, σε συνεννόηση με τη Νορβηγική Ένωση Αρχισυντακτών και επιλεγμένους Νορβηγούς αρχισυντάκτες, προχώρησε άμεσα σε συμφωνία με τον δικηγόρο του Γιάγκλαντ, Άντερς Μπρόσβεετ, ώστε το δραματικό αυτό περιστατικό να μην δημοσιοποιηθεί.

Με βάση, ωστόσο, πηγή που χαρακτηρίζεται ως απολύτως αξιόπιστη, η νορβηγική ιστοσελίδα iNyheter επέλεξε να δημοσιεύσει όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κατάσταση της υγείας του Τόρμπγιορν Γιάγκλαντ είναι σοβαρή, χωρίς ωστόσο να γίνεται γνωστό σε ποιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο κορυφαίος πολιτικός, καθώς η πηγή αρνήθηκε να αποκαλύψει το σχετικό στοιχείο.

Οι σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Φεβρουαρίου ο Τόρμπγιορν Γιάγκλαντ κατηγορήθηκε για μεγάλη διαφθορά, στο πλαίσιο της στενής του σχέσης με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Την ίδια στιγμή που του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, η αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένες έρευνες σε ακίνητα που συνδέονται με τον Γιάγκλαντ, μεταξύ των οποίων διαμέρισμα στο Όσλο και ακίνητο στο Ρίσoρ. Όταν οι αρχές έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα του Όσλο, είχε συγκεντρωθεί ισχυρή παρουσία δημοσιογράφων. Το πρωί της 12ης Φεβρουαρίου, η NRK μετέδωσε δηλώσεις του Γιάγκλαντ, ο οποίος ανέφερε:

«Έχω μόνο ένα πράγμα να πω, και αυτό είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος που η υπόθεση διαλευκαίνεται. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω».

Σε ερώτηση για τη στάση του απέναντι στην υπόθεση, απάντησε: «Ο δικηγόρος μου έχει πει αρκετά».

Η άρση ασυλίας

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης διαφθοράς, οι Αρχές προχώρησε στο σοβαρό βήμα να αποστείλουν επιστολή στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ζητώντας την άρση της ασυλίας του Γιάγκλαντ. Η ασυλία αυτή ήρθη την ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των ερευνών. Στην επιστολή τους οι Νορβηγικές Αρχές αναφέρουν ότι ο Γιάγκλαντ και μέλη της άμεσης οικογένειάς του χρησιμοποίησαν επανειλημμένα, την περίοδο από το 2011 έως το 2018, ιδιωτικά διαμερίσματα του Έπσταϊν στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη, καθώς και ότι διέμειναν στη βίλα του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι ο Έπσταϊν φέρεται να κάλυψε τα έξοδα μετακίνησης έξι ενηλίκων σε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον, ο Γιάγκλαντ φέρεται να αποδέχθηκε πρόταση για κάλυψη εξόδων ταξιδιού και διαμονής στην Καραϊβική για έξι ενήλικες, ταξίδι το οποίο τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Αναφέρεται επίσης ότι ο Γιάγκλαντ ζήτησε από τον Έπσταϊν βοήθεια για τραπεζικό δάνειο, χωρίς να είναι σαφές αν αυτό τελικά υλοποιήθηκε.