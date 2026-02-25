Φάκελοι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τον Στίβεν Χόκινγκ- Αποκαλύψεις για τις σχέσεις τους

Σοκ προκαλούν οι νέες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους φακέλους Έπσταϊν, καθώς σε μια από αυτές ο καθηγητής Στίβεν Χόκινγκ απεικονίζεται να ποζάρει δίπλα σε γυναίκες με μπικίνι που κρατούν κοκτέιλ.

Σε μία από τις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο των φακέλων Έπσταϊν, ο παγκοσμίου φήμης Βρετανός θεωρητικός φυσικός φαίνεται χαμογελαστός, ξαπλωμένος σε ξαπλώστρα και κρατώντας ένα κόκκινο ποτό, σε τοποθεσία που μοιάζει με τροπικό νησί.

Το ακριβές πλαίσιο της φωτογραφίας παραμένει ασαφές, καθώς δεν είναι γνωστά ούτε η ημερομηνία ούτε το σημείο όπου τραβήχτηκε. Η εικόνα είχε κυκλοφορήσει και στο παρελθόν στο διαδίκτυο, ωστόσο περιλαμβάνεται και στη νέα δέσμη εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πηγή: Department of Justice

Το ταξίδι στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους

Ο Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος πέθανε το 2018 σε ηλικία 76 ετών, έχει στο παρελθόν φωτογραφηθεί στο Λιτλ Σεντ Τζέιμς, νησί που συχνά αποκαλείται «Νησί του Έπσταϊν». Το 2006 είχε ταξιδέψει στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους μαζί με ομάδα 21 επιστημόνων για τη συμμετοχή σε συνέδριο που χρηματοδοτήθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Πριν από την εκδήλωση με τίτλο «Energy of Empty Space That Isn’t Zero», ο Χόκινγκ εμφανίζεται σε δύο φωτογραφίες από το συγκεκριμένο νησί: στη μία συμμετέχει σε μπάρμπεκιου με άλλους παρευρισκόμενους, ενώ στη δεύτερη φαίνεται να ξεναγείται στον βυθό της θάλασσας μέσα από υποβρύχιο.

Πηγή: Department of Justice

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έπσταϊν είχε τροποποιήσει το υποβρύχιο ώστε ο Χόκινγκ, ο οποίος χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο λόγω της νόσου του κινητικού νευρώνα, να μπορεί να καταδυθεί.

Πηγή: Department of Justice

Η φύση της σχέσης μεταξύ Χόκινγκ και Έπσταϊν, πριν και μετά το ταξίδι, παραμένει αδιευκρίνιστη, ενώ δεν υπάρχουν φωτογραφίες που να τους δείχνουν μαζί.

Οι αναφορές στα νέα έγγραφα

Στα πρόσφατα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το όνομα του Χόκινγκ αναφέρεται περισσότερες από 250 φορές. Η αναφορά σε κάποιο πρόσωπο στους φακέλους δεν συνεπάγεται απαραίτητα εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα.

Τον Ιανουάριο αποκαλύφθηκε μέσα από τα έγγραφα ένας σοβαρός ισχυρισμός που αφορούσε τον Χόκινγκ. Σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ο Έπσταϊν φέρεται να υποστηρίζει ότι η Βιρτζίνια Τζιούφρι, η οποία είχε κατηγορήσει τον πρίγκιπα Άντριου, είχε διατυπώσει ισχυρισμούς και για τον Βρετανό επιστήμονα, καθώς και για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Στο επίμαχο email αναφερόταν: «Μπορείτε να προσφέρετε αμοιβή σε οποιονδήποτε από τους φίλους, γνωστούς ή συγγενείς της Βιρτζίνια που θα εμφανιστούν και θα βοηθήσουν να αποδειχθεί ότι οι καταγγελίες της είναι ψευδείς. Η πιο ισχυρή είναι εκείνη για το δείπνο με τον Κλίντον και η νέα εκδοχή στις Παρθένες Νήσους ότι ο Στίβεν Χόκινγκ συμμετείχε σε όργιο με ανήλικες».

Εντοπίστηκε επίσης και δεύτερος ισχυρισμός, σύμφωνα με τον οποίο ο Χόκινγκ και ο Έπσταϊν φέρονται να επισκέφθηκαν μαζί ένα «μόνο για άνδρες» κλαμπ το 2011, αναφέρει η Sun.

Αξιωματούχοι του FBI έλαβαν το 2019 μη επιβεβαιωμένη πληροφορία που υποστήριζε ότι οι δύο άνδρες βρίσκονταν μαζί με «ορισμένες ρωσικές επαφές», σύμφωνα με τα έγγραφα.

Μυστικές αποθήκες και αχαρτογράφητο υλικό

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται μετά τη δημοσιοποίηση τριών εκατομμυρίων εγγράφων που συνδέονται με την υπόθεση Έπσταϊν τον περασμένο μήνα.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ισχυρισμοί ότι ο Έπσταϊν είχε κρύψει υπολογιστές και φωτογραφίες σε μυστικές αποθήκες σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ, προκειμένου να κρατήσει υλικό μακριά από τις Αρχές. Φέρεται μάλιστα να πλήρωσε ιδιωτικούς ντετέκτιβ για να απομακρύνουν εξοπλισμό από την έπαυλή του στη Φλόριντα πριν από αστυνομική έφοδο και να τον αποθηκεύσουν σε ενοικιαζόμενους χώρους.

Οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Έπσταϊν είχε μισθώσει τουλάχιστον έξι αποθηκευτικούς χώρους για περισσότερο από μία δεκαετία, μεταξύ άλλων στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη, με ορισμένες πληρωμές να συνεχίζονται έως το 2019, έτος του θανάτου του.



Σύμφωνα με εντάλματα έρευνας που επικαλείται η Telegraph, οι αμερικανικές αρχές δεν πραγματοποίησαν έρευνες στους εξωτερικούς αυτούς αποθηκευτικούς χώρους, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να περιέχουν αδημοσίευτα στοιχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και πρόσωπα του κύκλου του, όπως ο πρίγκιπας Άντριου και ο Λόρδος Μάντελσον.