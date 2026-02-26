Φάκελοι Έπσταϊν: Τι απαντά η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ για τις γυναίκες με τα μπικίνι

Διευκρινίσεις για τη φωτογραφία του διάσημου φυσικού Στίβεν Χόκινγκ, η οποία περιλαμβάνεται στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν και τον δείχνει να ποζάρει χαμογελαστός ανάμεσα σε δύο γυναίκες με μπικίνι, έδωσε η οικογένειά του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τις μακροχρόνιες φροντίστριές του από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη φωτογραφία, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο θεωρητικός φυσικός εμφανίζεται χαμογελαστός δίπλα στις δύο γυναίκες, οι οποίες κρατούν ποτά που μοιάζουν με κοκτέιλ. Όπως και σε πολλές από τις δημοσιεύσεις που προέρχονται από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν και δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν υπήρχαν πληροφορίες για τον τόπο ή τον χρόνο λήψης της εικόνας.

Εκπρόσωπος της περιουσίας του Χόκινγκ δήλωσε στη Daily Mail ότι οι δύο γυναίκες ήταν οι «μακροχρόνιες φροντίστριές του από το Ηνωμένο Βασίλειο», προσθέτοντας ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2006 στο ξενοδοχείο Ritz Carlton στο νησί Σεντ Τόμας της Καραϊβικής.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο Στίβεν Χόκινγκ φωτογραφήθηκε μετά από ομιλία που έδωσε για την Κβαντική Κοσμολογία σε επιστημονικό συνέδριο, στο οποίο παρευρέθηκε και ο Τζέφρι Έπσταϊν. Η οικογένεια δεν διευκρίνισε ποιος τράβηξε τη φωτογραφία ούτε πώς αυτή κατέληξε στα αρχεία Έπσταϊν.

Παράλληλα, δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση του Χόκινγκ με τον Έπσταϊν ή αν ήταν συνηθισμένο οι φροντίστριές του να τον συνοδεύουν φορώντας μαγιό.

«Οι υπαινιγμοί περί ανάρμοστης συμπεριφοράς είναι αβάσιμοι»

Ο Στίβεν Χόκινγκ, που πέθανε τον Μάρτιο του 2018 σε ηλικία 76 ετών, ζούσε για περισσότερα από 50 χρόνια με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS) και χρειαζόταν συνεχή φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό.

Τα πρόσωπα των δύο γυναικών είχαν καλυφθεί από αξιωματούχους του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης πριν δημοσιοποιηθούν τα έγγραφα, γεγονός που δεν επιτρέπει την ανεξάρτητη επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε διευκρινίσει ότι οι διαγραφές στοιχείων περιορίστηκαν στην προστασία θυμάτων και οικογενειών τους, ενώ πρόσωπα δημοσίου ενδιαφέροντος και πολιτικοί δεν αφαιρέθηκαν από τα έγγραφα. Παράλληλα, ορισμένες πορνογραφικές εικόνες αφαιρέθηκαν, καθώς όλες οι γυναίκες που εμφανίζονταν σε αυτές θεωρήθηκαν πιθανά θύματα.

Πηγή: Department of Justice

Εκπρόσωπος της οικογένειας Χόκινγκ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο καθηγητής Χόκινγκ πραγματοποίησε μερικές από τις σημαντικότερες συνεισφορές στη φυσική τον 20ό αιώνα, ενώ παράλληλα ήταν ο μακροβιότερος γνωστός ασθενής με νόσο του κινητικού νευρώνα, μια εξουθενωτική πάθηση που τον είχε καταστήσει εξαρτημένο από αναπνευστήρα, συνθεσάιζερ φωνής, αναπηρικό αμαξίδιο και συνεχή ιατρική φροντίδα.

Οποιοσδήποτε υπαινιγμός περί ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους του είναι λανθασμένος και εντελώς αβάσιμος».

Το συνέδριο του 2006 και η παρουσία του Έπσταϊν

Ο Χόκινγκ ήταν μεταξύ 21 διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων που συμμετείχαν σε συνέδριο το οποίο διοργάνωσε ο Τζέφρι Έπσταϊν τον Μάρτιο του 2006, πέντε μήνες πριν ο χρηματιστής κατηγορηθεί για πρώτη φορά για υπόθεση πορνείας ανηλίκων.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πεντάστερο ξενοδοχείο Ritz-Carlton στο νησί Σεντ Τόμας, κοντά στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, Little Saint James.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο ιστολόγιο του ιδρύματος Jeffrey Epstein VI Foundation, οι συμμετέχοντες μπορούσαν «να συναντηθούν, να συζητήσουν, να χαλαρώσουν στην παραλία και να επισκεφθούν το κοντινό ιδιωτικό νησί του φιλάνθρωπου της επιστήμης Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος χρηματοδότησε την εκδήλωση».

Οι καλεσμένοι φαίνεται ότι περνούσαν χρόνο τόσο στο Σεντ Τόμας όσο και στο Little Saint James, όπου ο Έπσταϊν τους φιλοξενούσε προσωπικά.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν το 2015 δείχνουν τον Χόκινγκ στο αναπηρικό αμαξίδιο να συμμετέχει σε υπαίθριο μπάρμπεκιου, ενώ αργότερα έκανε υποβρύχια περιήγηση στον βυθό γύρω από το νησί του Έπσταϊν με ειδικά διαμορφωμένο υποβρύχιο.

Πηγή: Department of Justice

Οι αναφορές στα αρχεία Έπσταϊν

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το όνομα του Στίβεν Χόκινγκ εμφανίζεται περισσότερες από 250 φορές στα αρχεία Έπσταϊν, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν στοιχεία που να υποδηλώνουν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Στο παρελθόν, η Βιρτζίνια Τζιούφρι, η οποία συγκαταλέγεται στα θύματα του Έπσταϊν και έχει αποβιώσει, είχε κατηγορήσει τον Χόκινγκ ότι «συμμετείχε σε όργιο με ανήλικες» στο ιδιωτικό νησί του χρηματιστή, σύμφωνα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φέρονται να έστειλε ο Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό και, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν πριν από δύο χρόνια, φέρεται να είχε ζητήσει από τη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ να προσφέρει χρήματα σε φίλους της Τζιούφρι εάν μπορούσαν να αντικρούσουν τους ισχυρισμούς σε βάρος του Χόκινγκ.

Σε άλλο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, αναφέρεται και μία ανεπιβεβαίωτη καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο Έπσταϊν φέρεται να επισκέφθηκε το 2011 ένα ανδρικό ομοφυλοφιλικό κλαμπ μαζί με τον Χόκινγκ.

Ο καταγγέλλων, ο οποίος επικοινώνησε με τις αρχές το 2019, ανέφερε ότι είχε δει «γνωστούς άνδρες» στον χώρο χωρίς να γνωρίζει τότε ποιοι ήταν και ότι αργότερα πίστεψε πως αναγνώρισε τον Έπσταϊν και τον Χόκινγκ από τις ειδήσεις. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί.