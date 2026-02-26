Φάκελοι Έπσταϊν: Απαγόρευσαν στον Άντριου την ιππασία όσο βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ο πρώην πρίγκιπας που βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας για φερόμενη διαρροή μυστικών στον Τζέφρι Έπσταϊν, τιμωρήθηκε με απαγόρευση ιππασίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, βασιλικοί βοηθοί φέρονται να φοβούνται ότι το να τον βλέπουν να χαμογελάει πάνω σε άλογο θα ήταν «κακή εμφάνιση» εν μέσω των ερευνών. Πλέον, ο 66χρονος Άντριου είναι ουσιαστικά περιορισμένος στο σπίτι του, παρέα μόνο με τα σκυλιά του – ανάμεσά τους και δύο κόργκι της εκλιπούσας μητέρας του.

Χθες, στη Βουλή των Κοινοτήτων, περιγράφηκε ως «αγενής, αλαζόνας και άνθρωπος χωρίς αξιοπρέπεια» κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών εγγράφων.

Πριν μετακομίσει στο Σάντρινγκχαμ πριν από τρεις εβδομάδες, ο Άντριου εθεάθη τακτικά να κάνει ιππασία στο κτήμα του Γουίνδσορ. Τώρα όμως του έχει ζητηθεί να μην κάνει το ίδιο κοντά στο νέο του σπίτι στο Γουντ Φαρμ, όπου οι φωτογράφοι θα μπορούσαν να τον απαθανατίσουν.

«Δεν θέλουν να τον βλέπουν να χαμογελάει πάνω στο άλογό του»

Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση καταγράφηκε την περασμένη Πέμπτη, όταν βγήκε από το αυτοκίνητο μετά από 11 ώρες αστυνομικής ανάκρισης.

Πηγή στην εφημερίδα The Sun αποκάλυψε: «Από τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα, του έχει δοθεί εντολή να μην κάνει ιππασία. Θεωρείται άσχημη εμφάνιση. Δεν θέλουν να τον βλέπουν να χαμογελάει πάνω στο άλογό του, όπως στο Γουίνδσορ».

Η απαγόρευση έρχεται μετά την εθελοντική παράδοση της άδειας οπλοκατοχής του πέρυσι, τερματίζοντας ένα ακόμα από τα χόμπι του.