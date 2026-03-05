Καμία ανοχή στον Άντριου από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ - Το «μπλόκο» στη Βεατρίκη και την Ευγενία

Στη δίνη ενός μεγάλου σκανδάλου βρίσκεται η βρετανική βασιλική οικογένεια, με τον Άντριου Μαουντμπάντεν- Ουίνδσορ να βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης Έπσταϊν και τον διάδοχο του θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ να επιθυμεί να ξεκαθαρίσει το ζήτημα το συντομότερο δυνατό, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στη δημοτικότητα της μοναρχίας.

Καθώς οι επιπτώσεις από τη σύλληψη του τέως δούκα της Υόρκης συνεχίζουν να προκαλούν αναταράξεις στη βρετανική βασιλική οικογένεια, η προσοχή στρέφεται ολοένα και περισσότερο στο μέλλον των κορών του, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία.

Παρότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει εκφράσει την απεριόριστη αγάπη που τρέφει για τις ανιψιές του, βασιλικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι σταδιακά τα ενεργά μέλη της μοναρχίας επιθυμούν να κρατήσουν σαφείς αποστάσεις μαζί τους λόγω των λεπτομερειών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την εμπλοκή του Άντριου στην υπόθεση Έπσταϊν.

Η ψυχρή στάση του Ουίλιαμ

Όπως τονίζουν αρκετά δημοσιεύματα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει υιοθετήσει μια πιο ψυχρή στάση απέναντι στην οικογένεια του Άντριου. «Ο Ουίλιαμ θέλει να ξεκαθαρίσουν όλα πριν ανέβει στον θρόνο», δήλωσε ο βασιλικός βιογράφος Άντριου Λόουνι στο περιοδικό People. «Θέλει να τελειώνει με το θέμα τώρα» προσέθεσε.

Ένας εκπρόσωπος του Κένσινγκτον δήλωσε ότι τόσο ο Ουίλιαμ όσο και η σύζυγός του Κέιτ είναι «βαθιά ανήσυχοι από τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις με τη σκέψη τους να βρίσκεται στο πλευρό των θυμάτων».

Αυτή η απόσταση αρχίζει ήδη να διαφαίνεται, καθώς οι δύο αδελφές έχουν αποκλειστεί από δημόσιες εμφανίσεις και έχουν αποστασιοποιηθεί σκοπίμως. Μάλιστα, αυτό που τονίζεται στο άρθρο είναι ότι η δημοσιοποίηση των λεπτομερειών σχετικά με τη δράση του πατέρα τους έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά γνώριζαν.

Άλλωστε, σύμφωνα πάντα με τα αρχεία που παρέθεσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, οι δυο αδελφές, μαζί με τη μητέρα τους, είχαν γευματίσει με τον καταδικασμένο παιδεραστή στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του το 2009. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στο υλικό ισχυρίζονται επίσης ότι ο Έπσταϊν τους είχε ζητήσει να τον ξεναγήσουν στα Ανάκτορα και να κάνει γνωριμίες.

«Μπλόκο» σε Βεατρίκη και Ευγενία από σημαντικές βασιλικές εκδηλώσεις

Σύμφωνα μάλιστα με μια δημοσίευση της Daily Mail, τόσο η Βεατρίκη όσο και η Ευγενία δεν θα συμμετάσχουν στο φετινό Royal Ascot. Η βασιλική ιστορικός Ίνγκριντ Σιούαρντ υποστηρίζει ότι οι συνέπειες έχουν ήδη επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι δυο πριγκίπισσες.

«Έχουν στιγματιστεί από αυτή την υπόθεση», δήλωσε. «Έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή τους» συνέχισε. Στο σημείο αυτό ο Λόουνι τονίζει ότι «βρίσκονται σε αδιέξοδο γιατί ακροβατούν ανάμεσα στην αφοσίωση προς τους γονείς τους και στο βασιλικό τους μέλλον».