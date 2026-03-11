«Μην ξανακούσω το όνομά του»: Ο εκνευρισμός του πρίγκιπα Ουίλιαμ και η ένταση με τον Κάρολο

Τον έντονο εκνευρισμό, για ακόμη μια φορά, του πρίγκιπα Ουίλιαμ προκάλεσε η αναφορά στο όνομα του θείου του Άντριου Μαουντμπάντεν-Ουίνδσορ ενώ βρισκόταν στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ για τις εκδηλώσεις με αφορμή την Ημέρα της Κοινοπολιτείας.

Ο Ουίλιαμ στάθηκε δίπλα στη θεία του, πριγκίπισσα Άννα περιμένοντας τον πατέρα του και σημερινό μονάρχη βασιλιά Κάρολο ωστόσο, έξω από την εμβληματική εκκλησία τους περίμενε πλήθος διαδηλωτών που γιούχαρε τα μέλη της βασιλικής οικογένειας λόγω των αλλεπάλληλων αποκαλύψεων για τη δράση του έκπτωτου πρίγκιπα στην υπόθεση Έπσταϊν.

Σύμφωνα με την ειδικό Νίκολα Χίκλινγκ η οποία μίλησε στη Daily Mail σε ένα στιγμιότυπο που διέρρευσε, ο Ουίλιαμ φέρεται να είπε στη θεία του «Έχω κουραστεί να ακούω το όνομά του» αναφερόμενος ενδεχομένως στον έκπτωτο πρίγκιπα. Η ειδικός στην ανάγνωση χειλιών και αναλύτρια σημείωσε ότι δεν ήταν σαφές τι ακριβώς είπε η Άννα για να προκαλέσει αυτή την αντίδραση, καθώς δεν την έβλεπε η κάμερα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της «σύντομης και συγκρατημένης» συνομιλίας, ο Ουίλιαμ φέρεται επίσης να είπε: «Είναι θέμα συζήτησης».

Σημειώνεται ότι, οι λεπτομέρειες που είδαν το φως της δημοσιότητας έχουν προκαλέσει εκνευρισμό στους Βρετανούς γαλαζοαίματους καθώς η δημοτικότητά τους, λόγω Άντριου, έχει πτωτική τάση.

Η ένταση του Καρόλου με τον Ουίλιαμ

Στο μεταξύ, ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να είχε μια «τεταμένη» στιγμή με τον γιο του κατά την άφιξή του, λέγοντας «επιτέλους», με εμφανώς εκνευρισμένη έκφραση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ουίλιαμ απάντησε με έναν σύντομο χαιρετισμό, φιλώντας τον πατέρα του και στα δύο μάγουλα, χωρίς ωστόσο να του λέει κάτι.

Στη συνέχεια, ο βασιλιάς είπε στην αδελφή του «Δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί έξω... είναι μάλλον τεταμένη η κατάσταση, έτσι δεν είναι; Δεν είναι καλά».