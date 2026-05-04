Έγκυος η πριγκίπισσα Ευγενία στο τρίτο της παιδί - «Ο βασιλιάς Κάρολος είναι ενθουσιασμένος»

Γεννητούρια στην αρχή του καλοκαιριού αναμένονται στις αρχές του καλοκαιριού για την αγγλική βασιλική οικογένεια καθώς η κόρη του Άντριου Μάουντμπάντεν Ουίνδσορ, πριγκίπισσα Ευγενία ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί.

Τα Ανάκτορα εξέδωσαν ανακοίνωση το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου, ενημερώνοντας το κοινό για τα χαρμόσυνα νέα και τονίζοντας ότι το ζευγάρι είναι «πολύ χαρούμενο». Το νέο βασιλικό μωρό αναμένεται να γεννηθεί το καλοκαίρι. Οι δύο γιοι της Ευγενίας, ο Έρνεστ και ο Όγκουστ, είναι επίσης «πολύ ενθουσιασμένοι» για τη νέα προσθήκη στην οικογένεια. Όπως τονίζεται στη λιτή ανακοίνωση, ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκε επίσης τον ενθουσιασμό του με το ζευγάρι.

Σε φωτογραφία που μοιράστηκε η 36χρονη Ευγενία, ο Έρνεστ, ντυμένος με ποδοσφαιρική φανέλα της Chelsea FC και ο Όγκουστ με ένα γκρι μακρυμάνικο μπλουζάκι κρατούν μια εικόνα από υπερηχογράφημα μωρού.

Τα δυο παιδιά της πριγκίπισσας Ευγενίας κρατούν στα χέρια τους το υπερηχογράφημα / Reuters

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα, η Πριγκίπισσα Ευγενία, και ο κ. Τζακ Μπρούκσμπανκ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι περιμένουν το τρίτο τους παιδί, το οποίο αναμένεται το καλοκαίρι. Ο Όγκουστ (πέντε ετών) και ο Έρνεστ (δύο ετών) είναι επίσης πολύ ενθουσιασμένοι που θα αποκτήσουν ακόμη ένα αδερφάκι. Η Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς έχει ενημερωθεί και είναι ενθουσιασμένος με τα νέα».

Το μωρό δεν θα φέρει τον τίτλο HRH (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα) και θα είναι 15ο στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, ενώ ο θείος του, ο Δούκας του Εδιμβούργου, θα μετακινηθεί στη 16η θέση.

Παράλληλα, θα είναι το 15ο δισέγγονο της Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ και το τρίτο που θα γεννηθεί μετά τον θάνατό της το 2022. Θα αποτελέσει επίσης το πέμπτο εγγόνι του Πρίγκιπα Άντριου.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, τον Οκτώβριο του 2018. Το πρώτο τους παιδί, ο Όγκουστ, γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2021, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, Έρνεστ, στις 30 Μαΐου 2023.