Ο «τυφώνας» Άντριου σαρώνει και τις κόρες του - Εκτός πασχαλινής λειτουργίας Βεατρίκη και Ευγενία

Οι πριγκίπισσες της Βρετανίας Βεατρίκη και Ευγενία, κόρες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουΐνδσορ, δεν θα παραστούν στην οικογενειακή πασχαλινή λειτουργία της Κυριακής, σύμφωνα με ανακτορική πηγή.



Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου, συνελήφθη τον Φεβρουάριο από την αστυνομία ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.



Τον περασμένο χρόνο, ο βασιλιάς Κάρολος παρακολούθησε μαζί με τον Άντριου, την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον και τις κόρες του ζεύγους, την 37χρονη Βεατρίκη και την 36χρονη Ευγενία, την πασχαλινή λειτουργία στο Κάστρο του Ουίνδσορ, μια παραδοσιακή ετήσια συγκέντρωση της οικογένειας.

Αλλά μια ανακτορική πηγή είπε σήμερα, 31 Μαρτίου, ότι οι πριγκίπισσες δεν θα είναι παρούσες αυτό το Πάσχα προσθέτοντας ότι είναι δική τους απόφαση και όχι του Καρόλου.



Εν μέσω εικασιών για την πιθανή κοινή εμφάνιση των θυγατέρων του Άντριου στο μέλλον, η πηγή πρόσθεσε ότι η απουσία τους την Κυριακή δεν συνδέεται και με μελλοντικές βασιλικές υποχρεώσεις.



Η σύλληψη του Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, που ήταν γνωστός ως πρίγκιπας Άντριου, εξαιτίας της σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σηματοδότησε μια από τις χειρότερες κρίσεις για τη βρετανική μοναρχία τα τελευταία 90 χρόνια.



Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος αρνείται ότι διέπραξε κάτι μεμπτό και δηλώνει μετανιωμένος για τη φιλία του με τον Έπσταϊν, έχει αποστερηθεί όλους τους τίτλους του, τη βασιλική κατοικία του και τη συμμετοχή του σε δημόσιες εκδηλώσεις μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.