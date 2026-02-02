ΠΑΣΟΚ: Άγριος «πόλεμος», βαριές καταγγελίες Ανδρουλάκη-Δούκα στο παρασκήνιο και σενάρια διαγραφών

Καζάνι που βράζει θυμίζει τα τελευταία 24ωρα το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και ενώ η ημερομηνία έναρξης του Συνεδρίου απέχει ακόμη δύο μήνες.

Ζητήματα εσωκομματικής φύσης, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων προσυνεδριακών διαδικασιών, που δεν έχουν την παραμικρή σύνδεση με τα προβλήματα της κοινωνίας, είναι εκείνα που οξύνουν τα πάθη μεταξύ ηγεσίας και αντιπολιτευόμενων ομάδων.

Ταυτόχρονα, το κλίμα αμφισβήτησης και την εκατέρωθεν καχυποψία βαραίνουν οι συνεχιζόμενα αρνητικές δημοσκοπήσεις.

Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι η βάση να διχάζεται και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εκπέμπει μηνύματα σύγχυσης και αποδιοργάνωσης, γεγονός που αποδυναμώνει το έτσι κι αλλιώς δύσκολο εγχείρημα της νίκης επί της ΝΔ στις εκλογές.

Σενάρια για διαγραφές

Υπό αυτά τα δεδομένα, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το flash.gr, αναπτύσσονται σκέψεις και κατατίθενται εισηγήσεις προς την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη ακόμη και για διαγραφές οποιουδήποτε στελέχους όσο ψηλά κι αν βρίσκεται στην ιεραρχία, αν συνεχιστούν οι αποκλίνουσες δημόσιες παρεμβάσεις, που θεωρούνται επιζήμιες για την προοπτική του ΠΑΣΟΚ.

Τα σχετικά σενάρια επί του παρόντος διαψεύδονται, καθώς μια τέτοια κίνηση θα έβαζε μπουρλότο στο συνέδριο, στο οποίο άλλωστε ο Νίκος Ανδρουλάκης -παρά τις φωνές αμφισβήτησης που θα ακουστούν- αναμένεται να επικρατήσει.

Στο ενδεχόμενο ωστόσο, που τα φαινόμενα διαφοροποιήσεων εξακολουθήσουν και αμέσως μετά, οι πιθανότητες για σκληρά μέτρα από τον κ. Ανδρουλάκη αυξάνονται κατακόρυφα, αφού -σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις- το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δυνατόν να πάει «σκορποχώρι» στη μάχη των εκλογών, όπου θα κριθεί τόσο η διακυβέρνηση όσο και ποιος θα επικρατήσει στην αντιπολίτευση.

Υπονομευτής ο Δούκας;

Την περιρρέουσα ατμόσφαιρα για δραστικές λύσεις με όποιο τίμημα ενίσχυσαν το Σαββατοκύριακο δύο παρεμβάσεις κομματικών παραγόντων που συγκαταλέγονται στους ένθερμους υποστηρικτές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και πιο συγκεκριμένα του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής, Σταύρου Τζεδάκη και του βουλευτή Ρεθύμνου, Μανόλη Χνάρη, οι οποίοι έβαζαν στο στόχαστρό τους πρωτίστως και ευθέως τον Χάρη Δούκα και δευτερευόντως, τον Παύλο Γερουλάνο.

Ο κ. Τζεδάκης με ανάρτησή του στο fb κατηγόρησε τον δημαρχο Αθηναιων ότι «υπονομευει καθαροτατα και απροκαλυπτα τον Πρόεδρο και βεβαια κάνει μεγαλη ζημια στο ΠΑΣΟΚ», την ώρα που «ολο το μιντιακό συστημα και οι ολιγάρχες έχουν αναλαβει εργολαβια την αποδομηση του ΠΑΣΟΚ και του Προεδρου του». Ο κ. Χνάρης σε δηλώσεις του (ΕΡΤnews) Χνάρης ΕΡΤ καταλόγισε στον κ. Δούκα ότι «το να βγαίνει κάθε μέρα και να λέει για μια πρόταση, η οποία πρέπει να συζητηθεί στο συνέδριο και η οποία έχει απαντηθεί από τον Πρόεδρο, δεν κάνει καλό ούτε στην Αθήνα, ούτε στον ίδιο, αλλά ούτε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί συνεχίζεται η εσωστρέφεια».

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας σε άρθρο του στην «Εφ. Συν.» έθεσε ξανά ως κεντρικό διακύβευμα του συνεδρίου «μια ξεκάθαρη απόφαση» κατά της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και επανέφερε την πρόταση για προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές. Ο δε Παύλος Γερουλάνος με συνέντευξη (parapolitika.gr) αφήνει αιχμές για την εσωκομματική λειτουργία των οργάνων λέγοντας ότι «δεν μπορεί ο κόσμος να αλλάζει κάθε μέρα και εμείς να συνεδριάζουμε κάθε 2,5 μήνες», ενώ ζητά «καθαρές κουβέντες προς τον ελληνικό λαό» και «ένα συνέδριο δημοκρατίας, όχι συνέδριο αμφισβήτησης, ούτε συνέδριο φιέστα».

«Διορισμένοι μηχανισμοί» και «πράκτορες της ΝΔ»

Στο μεταξύ, οι (καθυστερημένες) ανακοινώσεις που έκανε η Χαριλάου Τρικούπη την Παρασκευή το απόγευμα για τους συντονιστές και τους αναπληρωτές των Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίου (ΝΟΕΣ) προκάλεσαν δυσφορία σε ένα μέρος του κομματικού μηχανισμού, καθώς εξελήφθησαν από τους «κομμένους» ως απόπειρα ελέγχου του συνεδρίου από τους «προεδρικούς» και ως βήμα απαξίωσης των εκλεγμένων οργάνων.

Βέβαια, από την άλλη πλευρά, διαμηνύεται ότι πρόκειται για ενέργειες πλήρως συμβατές με το καταστατικό, όπως συνέβη και με τα υπόλοιπα προσυνεδριακά όργανα, τα οποία μετά το συνέδριο θα προκύψουν κεντρικά και κατά τόπους με εκλογές.

Σε κάθε περίπτωση, τον τόνο των καταγγελιών έδωσε η ανακοίνωση της Ν.Ε. Σερρών όπου ανάμεσα σε άλλα υποστηρίζει ότι: «Η συγκρότηση της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου με αντικατάσταση μέσω διορισμού του εκλεγμένου Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής, συνιστά πρωτοφανή πολιτική επιλογή που υπονομεύει ευθέως την εσωκομματική δημοκρατία και αλλοιώνει τον χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ ως πολιτικού κινήματος και προκαλεί εύλογο προβληματισμό και ανησυχία στη βάση και τα στελέχη του κόμματος.

Το ΠΑΣΟΚ οδηγείται προς το Συνέδριο χωρίς οργανωτική νομιμοποίηση, με τη βάση στο περιθώριο και με διορισμένους μηχανισμούς στη θέση της συλλογικής έκφρασης. Δηλώνουμε καθαρά και πολιτικά: Δεν αποδεχόμαστε αυτές τις διαδικασίες που οδηγούν το Κίνημα σε εσωστρέφεια. Δεν αποδεχόμαστε ένα Συνέδριο που οργανώνεται με όρους ελέγχου και όχι συμμετοχής. Δεν αποδεχόμαστε τη μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε κόμμα κλειστό και ελεγχόμενο». Αντιδράσεις με πιο ήπιες εκφράσεις υπήρξαν και από τις οργανώσεις Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας, Κέρκυρας και Λάρισας.

Η ανταλλαγή επιστολών και πυρών από μεσαία και κατώτερα κομματικά στελέχη συνεχίστηκε με κείμενο που έστειλαν προς τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Σπυρόπουλο, δύο πρώην γραμματείς Τ.Ο. από το Δήμο Αχαρνών που μεταξύ άλλων τονίζουν ότι η κατάσταση στο κόμμα «έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και ο κόσμος είναι αναστατωμένος και αγανακτισμένος με αυτούς που προσπαθούν να πριονίσουν την καρέκλα του Προέδρου και Ηγέτη μας σ. Νίκου Ανδρουλάκη».

Επιπλέον, εκτιμούν ότι «όσοι φανερά ή κρυφά δημιουργούν ίντριγκες μέσα στο κόμμα βοηθούν την Ν.Δ. να ξαναγίνει κυβέρνηση» και προσθέτουν: «Καθημερινά γινόμαστε δέκτες από συντρόφους και φίλους να λένε για αυτή την γελοία εφεύρεση περί «βελόνας» που δεν ανεβαίνει, την ευθύνη την έχουν αποκλειστικά οι αμφισβητίες του Προέδρου. Είναι άλλο πράγμα η κριτική μέσα στο κόμμα, που είναι καλοδεχούμενη, και άλλο να βγαίνουν καθημερινά και να «πυροβολούν» τον Πρόεδρο. Όσοι κάνουν το διαχωρισμό «Ανδρουλακικοί» – «Παπανδρεïκοί» ΔΕΝ είναι ΠΑΣΟΚ. Είναι πράκτορες και εξυπηρετούν την Ν.Δ.».

Μέσα σε αυτό το κλίμα και παρά τις προσπάθειες του εκπροσώπου Τύπου να πέσουν οι τόνοι, συνεδριάζει σήμερα στις 16.00 στην Χαριλάου Τρικούπη η Οργανωτική Γραμματεία, προκειμένου να καταλήξει στον τρόπο εκλογής των συνέδρων, μετά τη διαφωνία που παρατηρήθηκε στη συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα, ενώ για το ίδιο διάστημα αναμένονται και οι ανακοινώσεις για τη σύνθεση της Επιτροπής Διεύρυνσης που επίσης προκαλεί κλυδωνισμούς.