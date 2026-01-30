Ανεξάρτητες Αρχές: Τα κριτήρια του ΠΑΣΟΚ, για ποιον ετοιμάζεται να πει καθαρό «όχι» ο Ανδρουλάκης

Εν αναμονή της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής -για το θέμα των επί μακρύ χρονικό διάστημα ακέφαλων Ανεξάρτητων Αρχών- όπως έχει προαναγγείλει ο Νικήτας Κακλαμάνης, οι ελπίδες για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση παραμένουν μάλλον ψαλιδισμένες.

Τα απαιτούμενα 3/5 για να προκύψει πλειοψηφία για τον Συνήγορο του Πολίτη, την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μοιάζουν μέχρι σήμερα περισσότερο με άπιαστο όνειρο, παρά με ρεαλιστική προοπτική. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου βεβαίως...

Το περιβάλλον συναίνεσης που επιχείρησε να διαμορφώσει η κυβέρνηση, άλλοτε με πιο κομψούς τρόπους αλλά και άγαρμπα, δεν φαίνεται προς το παρόν να αποδίδει καρπούς.

Στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρνούνται το διάλογο, παραμένουν καχύποπτοι, εκτιμώντας ότι τα κίνητρα του Μαξίμου είναι πρωτευόντως επικοινωνιακά και όχι ειλικρινή και ουσιαστικά.

Δεν έχει περάσει άλλωστε πολύς καιρός από την «πρωτοφανή παρέμβαση» -όπως τη χαρακτήρισαν- του Προέδρου της Δημοκρατίας μέσω διαρροών σε εφημερίδα, που συνέδεσε την επιλογή στις ανεξάρτητες αρχές με την προοπτική διακυβέρνησης της χώρας, ενω -όπως ενθυμούνται- και ο Πρόεδρος της Βουλής «επιχείρησε να καθοδηγήσει τις διαδικασίες, ενώ όφειλε να είναι ο θεσμικός θεματοφύλακας».

Καθ’ ότι δεν θέλουν να εμφανιστούν απροσχημάτιστα αδιάλλακτοι, από την Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι «προφανέστατα πρέπει να υπάρξουν συναινέσεις στις Ανεξάρτητες Αρχές» και ζητούν να συνεδριάσει η Διάσκεψη των Προέδρων «για να δούμε τα βιογραφικά που έχουν κατατεθεί με την ανοιχτή διαφανή διαδικασία που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης και αποδέχτηκε η ΝΔ».

Παρομοίως, ξεκαθαρίζουν και πάλι ότι δεν θα επιτρέψουν τον ευτελισμό των διαδικασιών και των θεσμικών λειτουργιών και ότι «τα θεσμικά αντίβαρα δεν νοείται να υπακούουν στη λογική του πολιτικού παζαριού».

Τα κριτήρια που θέτουν όμως αλλά και τα πρόσωπα που φέρνουν ως θετικά παραδείγματα προδιαθέτουν για το επερχόμενο ναυάγιο. «Ας συζητήσουμε όλα τα κόμματα και να κάνουμε τις βέλτιστες επιλογές. Θέλω σε αυτές τις τρεις ανεξάρτητες αρχές προσωπικότητες ανάλογες υψηλού κύρους που άντεξαν στην κρεατομηχανή της ΝΔ, όπως ο κ. Ράμμος και ο κ. Μενουδάκος, που έδειξαν ότι υπάρχουν Έλληνες με αρχές και αξίες και δεν κάνουν πίσω σε επιθέσεις κομμάτων, παραγόντων και μίντια», είχε δηλώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του.

Πάντως αξίζει να σημειώσω, πως σύμφωνα με τις πληροφορίες του Δημήτρη Κουκλουμπέρη, αναφορικά με την ονοματολογία γύρω από τους ενδιαφερόμενους που κατέθεσαν βιογραφικά (φέρεται να είναι 20 – 25 υποψήφιοι για κάθε μια από τις τρεις Ανεξάρτητες Αρχές), η Χαριλάου Τρικούπη για τον Συνήγορο του Πολίτη, θα απορρίψει τυχόν νέα υποψηφιότητα του καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρη Σωτηρόπουλου, τον οποίο είχε προτείνει ξανά στο παρελθόν η κυβερνητική πλευρά ως διάδοχο του Ανδρέα Ποττάκη.