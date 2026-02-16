ΠΑΣΟΚ: Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο βουλευτής Παναγιώτης Παρασκευαΐδης

Η ανήκουστη δήλωση του βουλευτή Λέσβου του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Παρασκευαΐδη για τις μετεκλογικές συνεργασίες και τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον οδήγησαν, εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές.



Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί ότι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής».

Ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης μιλώντας στο κανάλι της Βουλής υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση που μετά τις εκλογές υπάρχει το ενδεχόμενο η χώρα να μείνει ακυβέρνητη τότε το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κάνει συνεργασία «με τους πάντες ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».

Οι δηλώσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά ακραίων τοποθετήσεων που πολλές φορές έχουν φέρει τη Χαριλάου Τρικούπη σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Η νέα του δήλωση έρχεται λίγες ώρες μετά από το μήνυμα Ανδρουλάκη για την ανάγκη «πολιτικής αλλαγής» στη χώρα με νίκη του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ.

