«Μύρισε» εκλογές στο ΠΑΣΟΚ: Οι υποψήφιοι, τα πρόσωπα της Επιτροπής και οι συμμαχίες για το συνέδριο

Στο πλαίσιο της προεκλογικής εγρήγορσης και της κινητοποίησης του κομματικού μηχανισμού, από την Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσαν χθες την ενεργοποίηση της πλατφόρμας όπου θα μπορούν να υποβάλουν διαθεσιμότητα όσοι και όσες επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής στις προσεχείς κάλπες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε σε χρόνο ταυτόσημο σε προεκλογική τροχιά θέτει τη ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα χρειάζεται μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής είναι ο εγγυητής της νέας δημιουργικής πορείας που έχει ανάγκη ο τόπος, αναφέρει η ανακοίνωση δημοσιοποίησης της πλατφόρμας https://digitalsociety.gr/candidate-submission/ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφιότητας στα ψηφοδέλτια της πράσινης παράταξης.

Τα πρόσωπα της Επιτροπής Ψηφοδελτίων

Μία ημέρα νωρίτερα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε κάνει γνωστή και τη σύνθεση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, δηλαδή του οργάνου που θα συγκεντρώσει και θα αξιολογήσει όλο το υλικό με τους υποψηφίους, πριν την τελική έγκριση από το Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει επιπλέον και την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη λίστα του Επικρατείας.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θέλησε να συγκροτήσει μια επιτροπή για τις εκλογικές λίστες όπου θα υπάρχει παρουσία όλων των πτερύγων και των συνιστωσών, ώστε να αποφευχθούν νέες γκρίνιες είτε περί αποκλεισμών είτε για μονοπρόσωπα όργανα, όπως καταλόγιζε στην Χαριλάου Τρικούπη ο Χάρης Δούκας μέχρι τις πρόσφατες ανακοινώσεις.

Κι αυτό διότι ως τότε, υπήρχε μόνο ο επικεφαλής της Πέτρος Λάμπρου, ιστορικό στέλεχος με μακρά διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ και εκ των στενότερων συνεργατών του Ανδρέα Παπανδρέου και πολιτικός φίλος του Κώστα Λαλιώτη. Πλέον το όργανο αριθμεί 16 μέλη και σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH πιάνει αμέσως δουλειά. Το απαρτίζουν:

Εκ μέρους της πλευράς Δούκα, ο διευθυντής του γραφείου του στο Δήμο Αθηναίων, Κώστας Πανδής που είναι στέλεχος της Ανανεωτικής Αριστεράς. Η εκπρόσωπος που πρότεινε η πλευρά του Παύλου Γερουλάνου, στο πρόσωπο της Όλγας Ρενταρή. Ένας εκπρόσωπος για λογαριασμό της Άννας Διαμαντοπούλου, ο Τάσος Κουρκούτας. Η εκπρόσωπος της Ένωσης Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης (ΕΔΕΜ) του Απόστολου Πόντα, Γεωργία Καζά, καθώς και οι θεσμικοί Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας της ΚΟΕΣ, Γιάννης Κουτσούκος διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Νίκος Σαλαγιάννης, γενικός διευθυντής του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, συμμετέχουν οι Ελενα Αναστασίου, Ηλίας Αποστολάκης, Πόπη Γερακούδη, Αρης Καρβούνης, Νίκος Μήλης, Εφη Μπέκου, Νίκος Μπελιβάνης, Κώστας Παπαδημητρίου και Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης. Σύμφωνα με όσα έχει δημοσίως δεσμευτεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα πρώτα ψηφοδέλτια που θα ανακοινωθούν θα είναι αυτά της Κοζάνης, της Καστοριάς, της Φλώρινας και των Γρεβενών, των τεσσάρων νομών της Δυτικής Μακεδονίας, σε ένδειξη αναγνώρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη περιφέρεια που με βάση το ΠΑΣΟΚ «έχει εγκαταλειφθεί από την κυβέρνηση».

Το σίγουρο είναι ότι στις νέες λίστες δεν θα είναι ο Παναγιώτης Παρασκευαϊδης. Ο βουλευτής Λέσβου με τις επαναλαμβανόμενες προβληματικές, ακραίες και εκτός γραμμής δηλώσεις που έφερνε διαρκώς σε αμηχανία την ηγεσία, φλερτάροντας με τη διαγραφή ή τη μη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια, όπως προ καιρού είχε γράψει ο FLASH, από χθες βρίσκεται εκτός ΚΟ.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής του Νίκου Ανδρουλάκη, με αποτέλεσμα να τον διαγράψει ήταν η αναφορά του (τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής) πως «εάν κινδυνεύει η Ελλάδα θα συνεργαζόμασταν ακόμη και με τον διάβολο, ακόμη και με δικτατορικα καθεστώτα». Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν στενοχώρησε κανέναν στη Χαριλάου Τρικούπη και έκανε τους περισσότερους να νιώσουν ανακούφιση, αφού ο βουλευτής είχε εκθέσει ουκ ολίγες φορές το κόμμα με τη στάση και τις πράξεις του. Η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ έχει τώρα 32 βουλευτές, όμως δεν αποκλείεται να αυξηθούν εκ νέου αν υπάρξουν οι φημολογούμενες προσχωρήσεις -της αμφίπλευρης διεύρυνσης- των Νίνας Κασιμάτη, Ευάγγελου Αποστολάκη και άλλων βουλευτών.

Οι συμμαχίες του συνεδρίου

Σε ό,τι αφορά τα προσυνεδριακά τεκταινόμενα, όσα είχαν να ειπωθούν από το Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Δούκα, τον Παύλο Γερουλάνο, την Άννα Διαμαντοπούλου και τους άλλους κορυφαίους έχει ειπωθεί και το ραντεβού φαίνεται να δίνεται πλέον από όλους για τις 27 Μαρτίου στο Ταε Κβο Ντο. Στο μεταξύ, προεδρικοί και λοιπές ομάδες στρέφονται στο εξής στη σύναψη συμμαχιών για την εκλογή όσο το δυνατόν περισσότερων συνέδρων και κατ’ επέκταση την καλύτερη καταγραφή δυνάμεων στη νέα Κεντρική Επιτροπή.

Η κυριαρχία Ανδρουλάκη θεωρείται αναμφισβήτητη, με το μπλοκ των προεδρικών αναμένεται να συνταχθούν και οι δυνάμεις της Άννας Διαμαντοπούλου, τον Παύλο Γερουλάνο λέγεται ότι θα ενισχύσει οργανωτικά ο Μιχάλης Κατρίνης, ενώ μόνοι τους πορεύονται πλέον οι πρώην σύμμαχοι Μανώλης Χριστοδουλάκης και Χάρης Δούκας.