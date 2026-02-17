Ο «παπά Μιχάλης» και ο σασμός στο ΠΑΣΟΚ

Ο Μιχάλης Αεράκης, εκτός από καλός ηθοποιός είναι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος και τομεάρχης Πολιτισμού.

Επηρεασμένος πιθανότατα από την κρητική καταγωγή του και τον ρόλο του ως παπά Μιχάλης στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά, πρότεινε μιλώντας στην Ολομέλεια της ΚΟΕΣ ενόψει συνεδρίου, τι λέτε;

Να γίνει και στο ΠΑΣΟΚ ένας σασμός! Ο Αεράκης, στηρίζει τον Ανδρουλάκη και δεν το κρύβει. Στην ίδια σύντομη αλλά περιεκτική παρέμβασή του, όπου σημειωτέον δε μίλησε σαν πολιτικός αλλά σαν κανονικός άνθρωπος, έφερε ένα παράδειγμα από τον καλλιτεχνικό χώρο, προκειμένου να ερμηνεύσει τα όσα συμβαίνουν στο κόμμα με τον Ανδρουλάκη και όσους του ασκούν κριτική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο λόγος που δεν γυρνάει η βελόνα προς τα πάνω είναι η πολυγλωσσία. «Τι λένε εννέα ηθοποιοί για τον ένα που παίζει στο σανίδι; Εγώ μπορώ καλύτερα!», ανέφερε ο Αεράκης και έθεσε στην αίθουσα (δεν είχε αδειάσει ακόμη εντελώς γιατί μίλησε νωρίς επειδή είχε θεατρική παράσταση και έπρεπε να φύγει) το εξής ρητορικό ερώτημα: «Υπάρχει κάποιος εδώ που μπορεί καλύτερα από τον πρόεδρο που τον εκλέξαμε δύο φορές;».

Κανείς δε σήκωσε το χέρι του, πολλοί χειροκρότησαν και όλοι κατάλαβαν το μήνυμα που ήθελε να περάσει.