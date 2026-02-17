Μητσοτάκης: Μήνυμα τρίτης θητείας με δίλημμα σταθερότητας αλλά και αιχμές

Ξεκάθαρα μηνύματα εν όψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, την οποία προσδιόρισε εκ νέου σε περίπου 15 μήνες από τώρα εξέπεμψε από την εκδήλωση της κοπής της πίτας του Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραμονές ακόμη ενός σημαντικού διεθνούς ταξιδιού, στην Ινδία αυτή τη φορά.

Προεκλογικά διλήμματα

Με το κυβερνών κόμμα να βρίσκεται σε προσυνεδριακή τροχιά, ο πρωθυπουργός επικαιροποίησε τα βασικά προεκλογικά διλήμματα εν μέσω πρωτοφανούς διεθνούς αβεβαιότητας απαντώντας ταυτόχρονα στους κύριους αμφισβητίες του είτε εκ δεξιών, είτε εξ αριστερών του. «Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να μετατραπεί σ’ ένα ακυβέρνητο καράβι μέσα σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά;» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα, επιχείρησε να τραβήξει μία διαχωριστική γραμμή τόσο με τα υφιστάμενα, όσο και με τα υπό διαμόρφωση αντιπαραβάλλοντας «τα αποτελέσματα, τα έργα και τη συνέπεια με τις παγίδες των πειραματισμών».

Σε αυτό το σημείο ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε αλλοπρόσαλλη την αντιπολίτευση επιμένοντας ότι «δεν πρέπει η χώρα να βρεθεί «αιχμάλωτη μιας κατακερματισμένης κομματικής σκηνής που οδηγεί προς τα πίσω». άλλωστε, επεσήμανε με έμφαση ότι «η πολιτική σταθερότητα είναι εθνικό πλεονέκτημα και η ομαλότητα εφαλτήριο προόδου».

Η αιχμή προς Σαμαρά και Καραμανλή

Εν τω μεταξύ, λίγες ώρες μετά την υπογραφή των 4 συμβάσεων παραχώρησης με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό της Chevron σχετικά με έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο, αλλά και λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο πρωθυπουργός μίλησε για τον «πατριωτισμό της ευθύνης, που διαψεύδει τις ηττοπαθείς γκρίνιες» σε μία αποστροφή, που εκτιμάται ότι απαντά στις επικρίσεις των Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φωτοσκίασε τον κοινωνικό και λαϊκό χαρακτήρα της παράταξης του δεσμευόμενος εκ νέου πως ο στόχος για μέσο μισθό 1500 ευρώ έχει ήδη υπερκαλυφθεί και ότι ο αντίστοιχος για κατώτατο μισθό 950 ευρώ θα γίνει πραγματικότητα έως το τέλος της 4ετίας. «Ξέρουμε καλά ότι τα νοικοκυριά δοκιμάζονται από το αυξημένο κόστος ζωής..δεν το αγνοούμε, αντίθετα αντιδρούμε με το βασικό «αντίδοτο» στην ακρίβεια, το οποίο δεν είναι άλλο από την τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, με αυξήσεις ονομαστικών, αλλά και πραγματικών μισθών. Αυτές οι αυξήσεις θα παραμείνουν και μετά την υποχώρηση του πληθωριστικού κύματος» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασης του ο κ. Μητσοτάκης δεν απέφυγε την αυτοκριτική σημειώνοντας ότι «είμαστε μία ικανή κυβέρνηση, που κάνει και λάθη», επέμεινε, όμως ότι «κάθε άλλη επιλογή θα οδηγήσει σε μία λάθος κυβέρνηση». Τέλος, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι μία τρίτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι καθοριστική τόσο για την ολοκλήρωση της Συνταγματικής Αναθεώρησης, όσο και την περαιτέρω σύγκλιση της χώρας με τον ευρωπαικό μέσο όρο