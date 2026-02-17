Ανδρουλάκης: «Δεν υπάρχει αντιπαράθεση μέσα στο ΠΑΣΟΚ - Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης το βράδυ της Τρίτης (17/2), απαντώντας σε θέματα εσωκομματικά, αλλά και διεθνή ζητήματα, ενώ κατέθεσε και τις προτάσεις του κινήματος ενόψει των εθνικών εκλογών.

Ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Kontra, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει αντιπαράθεση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ», προσθέτοντας ωστόσο ότι τα στελέχη πρέπει να είναι προσεκτικά όταν μιλούν. Τόνισε ότι στόχος του κόμματος είναι η ήττα της ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές, ενώ χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία υπεράνω σε επικοινωνιακό επίπεδο, στρέφοντας το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης σε μικρά ζητήματα χαμηλής αξίας.

Για την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Τουρκία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την ανάγκη για ένα «νέο Ελσίνκι», υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, σημείωσε την ανάγκη επενδύσεων στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Σχετικά με το πολιτικό σύστημα, επεσήμανε ότι χρειάζεται ευρύτερη συναίνεση από 180 ψήφους για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Για κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού

Για την υπόθεση Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ, τόνισε ότι «η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τη Νέα Δημοκρατία», ενώ σε ερώτηση εάν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με το υπό διαμόρφωση κόμμα Τσίπρα είπε με νόημα πως «πρόσωπα που έχουν κριθεί από την κοινωνία δεν μπορούν να διώξουν τη ΝΔ». Για την επικείμενη κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού στον εκλογικό στίβο, σημείωσε πως καθένας έχει το δικαίωμα να τεθεί υπό την κρίση του ελληνικού λαού.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η ήττα της σημερινής πολιτικής και ότι η συνέχιση τρίτης θητείας του πρωθυπουργού θα αποτελούσε «καταστροφή» για τη χώρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σε κρίση εμπιστοσύνης, τονίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση διαθέτει κοστολογημένο πρόγραμμα και ικανά στελέχη, και τόνισε ότι ο κόσμος πρέπει να εμπιστευθεί το κόμμα για πολιτική αλλαγή.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία.