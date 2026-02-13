«Η καλύτερη, ever, συνεδρίαση» - Η Διαμαντοπούλου για τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ στο ΠΑΣΟΚ...

«Θόρυβος και κουτσομπολιά».

Η Άννα Διαμαντοπούλου μετά από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ ανέβασε μία δήλωσή της στα social media με την οποία χαρακτήρησε (τη συνεδρίαση) «ίσως την καλύτερη ever...».

Και όλα τα υπόλοιπα είναι «σου'πα, μου'πες» γιατί στη συνεδρίαση έγινε μια ουσιαστική συζήτηση για όλα τα μεγάλα θέματα «με διαφωνίες αλλά και σύνθεση απόψεων».

Αυτά λέει στη δήλωσή της η κ. Διαμαντοπούλου. Αν και όσα προηγήθηκαν για αυτά που είπαν οι κύριοι Ανδρουλάκης και Δούκας, δεν προήλθαν, σίγουρα, από «κουτσομπολιό».