Το ΚΚΕ μπορεί - δικαίως - να πανηγυρίζει για τα αποτελέσματα της κάλπης στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας όπου σάρωσε αυξάνοντας κατά δυο τις έδρες του και παίρνοντας το ισχυρότερο εργατικό κέντρο στα χέρια του από το ΠΑΣΟΚ.

Δεν είμαι όμως μόνο αυτό το μήνυμα από τις χθεσινές εκλογές των συνδικαλιστών μας.

Ο ελεγχόμενος από την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Γιάννης Παναγόπουλος, εξελέγη σύνεδρος για το συνέδριο της ΓΣΕΕ ενώ η ΠΑΣΚΕ κατάφερε να κερδίσει, παρά τη «θύελλα», πέντε έδρες.

Τι σημαίνει αυτό;

Πως οι πιέσεις της Χαριλάου Τρικούπη για να οδηγηθεί σε παραίτηση έπεσαν στο κενό γιατί ο συνδικαλισμός αλλιώς λειτουργεί. Ακόμα και η ΔΑΚΕ που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να «καρπωθεί» κάτι από αυτή την αναταραχή έχασε δυνάμεις.

Και ο Παναγόπουλος αποδεικνύεται πολύ σκληρός για να πεθάνει (πολιτικά και συνδικαλιστικά) και στο ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον οι παλιοί, θα όφειλαν να γνωρίζουν αυτό.