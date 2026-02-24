Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πορίσματα 100.000 λέξεων αλλά αντικρουόμενα

Σε εκ διαμέτρου αντίθετα συμπεράσματα για το τι και ποιοι έφταιξαν και οδηγηθήκαμε στην πολύκροτη υπόθεση κακοδιαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλήγουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση, που καταθέτουν εντός της ημέρας τις πορισματικές τους εκθέσεις στο προεδρείο της εξεταστικής της Βουλής.

Στο πόρισμα της (κατά πληροφορίες θα αγγίζει τις...300 σελίδες και τις 100.000 λέξεις) η ΝΔ θα τονίζει πως δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, δηλώνοντας δικαιωμένη για την επιλογή να συστήσει εξεταστική και όχι προανακριτική. Μάλιστα, θα αναφέρεται στα «διαχρονικά» και «διακομματικά» προβλήματα στον Οργανισμό, επιρρίπτοντας ευθύνες τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ για την υλοποίηση της τεχνικής λύσης όσο και στο ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας την εμπλοκή «πράσινων» στελεχών.



Το ΠΑΣΟΚ στο δικό του πόρισμα, που θα αριθμεί περί τις 140 σελίδες, αναμένεται να επισημάνει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, υποστηρίζοντας πως μέσα από τις μαρτυρικές καταθέσεις επιβεβαιώθηκε η βασιμότητα του αρχικού αιτήματος του κόμματος για σύσταση προανακριτικής για τους δυο υπουργούς, στη βάση της δικογραφίας της ευρωπαίας εισαγγελέως.



ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά σκοπεύουν να καταθέσουν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, κοινό πόρισμα, με το οποίο θα ζητείται η σύσταση προανακριτικής για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη για τα αδικήματα της συνέργειας και ηθικής αυτουργίας σε κακουργηματική απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Όπως όλα δείχνουν μάλιστα, μετά και τις… ζωηρές συζητήσεις ανάμεσα στις δυο Κοινοβουλευτικές Ομάδες, θα υπάρχει τελικώς αναφορά και στην περίοδο Γεωργαντά.



Και κάπως έτσι, μια ακόμη εξεταστική της Βουλής δεν καταφέρνει να καταλήξει σε ενιαίο πόρισμα. Ως προς το χρονοδιάγραμμα, για το πρωί της Πέμπτης έχει οριστεί η καταληκτική συνεδρίαση της επιτροπής, την Παρασκευή οι πορισματικές εκθέσεις θα παραδοθούν στον πρόεδρο της Βουλής και ακολούθως θα συζητηθούν στην Ολομέλεια.

